3 May 2026
La Liqa: “Selta” “Elçe”ni inamla məğlub edib

3 May 2026 18:37
İspaniya La Liqasında 34-cü turun oyunları keçirilir. Turnir çərçivəsində “Selta” öz meydanında “Elçe”ni qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçın 14-cü dəqiqəsində Xavi Ruedanın ötürməsini qola çevirən Uqo Alvares hesabı açıb. 30-cu dəqiqədə isə Yaqo Aspas fərqi iki topa çatdırıb.

İkinci hissənin sonunda “Elçe” fərqi azaltsa da, bu, qələbə üçün kifayət etməyib. 82-ci dəqiqədə Andre Silva penaltini dəqiq yerinə yetirib. Lakin görüşün sonlarında Uillot Svedberqin ötürməsindən sonra Borxa İqlesias üçüncü topu rəqib qapısından keçirərək yekun hesabı müəyyənləşdirib.

Bu nəticədən sonra “Selta” xallarını 47-yə çatdıraraq altıncı pilləyə yüksəlib. “Elçe” isə 38 xalla 14-cüdür.

