3 May 2026
AZ

Ser Aleks Ferqyuson xəstəxanaya yerləşdirilib

Futbol
Xəbərlər
3 May 2026 19:31
100
Ser Aleks Ferqyuson xəstəxanaya yerləşdirilib

“Mançester Yunayted”in əfsanəvi sabiq baş məşqçisi ser Aleks Ferqyuson komandanın “Liverpul”a qarşı keçiriləcək oyunundan əvvəl xəstəxanaya aparılıb. 84 yaşlı şotlandiyalı mütəxəssis matçı izləmək üçün gəldiyi stadionda özünü narahat hiss etməyə başlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Ferqyuson oyunun başlamasına təxminən bir saat qalmış ehtiyat tədbiri olaraq xəstəxanaya çatdırılıb. İlkin məlumatlara görə, vəziyyəti ümidvericidir və onun yaxın vaxtlarda evə buraxılacağı gözlənilir.

Bildirilir ki, bu hadisənin veteran məşqçinin 2018-ci ildə keçirdiyi beyin qanaması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ”nin qolunu VAR ləğv etdi - CANLI
19:19
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ”nin qolunu VAR ləğv etdi - CANLI

Turnir cədvəlində “Zirə” 46 xalla beşincidir
Liqa 1: “Lill” öz meydanında xal itirib
19:14
Futbol

Liqa 1: “Lill” öz meydanında xal itirib

Fransa çempionatında tərəflər bərabərliyə razılaşıblar
Seria A: “Milan” azlıqda qaldı və məğlub oldu - YENİLƏNİR
19:08
Futbol

Seria A: “Milan” azlıqda qaldı və məğlub oldu - YENİLƏNİR

İtaliya nəhəngi səfərdə xal itirib
Zidan “Real Madrid”i rədd edib
19:03
Futbol

Zidan “Real Madrid”i rədd edib

Fransalı mütəxəssis yığma ilə razılığına sadiq qalıb
La Liqa: “Selta” “Elçe”ni inamla məğlub edib
18:37
Futbol

La Liqa: “Selta” “Elçe”ni inamla məğlub edib

Borxa İqlesiasın son dəqiqə qolu matçda son nöqtəni qoyub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Şamaxı”ya üç top fərqi ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Şamaxı”ya üç top fərqi ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şamaxı” 35 xalla turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsində qaldı

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq