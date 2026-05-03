3 May 2026
AZ

“Barselona”nı ağır sanksiya gözləyir

Futbol
Xəbərlər
3 May 2026 19:59
144
“Barselona”nı ağır sanksiya gözləyir

İspaniya futbolunda uzun müddətdir davam edən “Neqreyra işi” ilə bağlı yeni iddialar gündəmə gəlib. Hüquqşünas Felipe Qarsiyanın fikrincə, “Barselona” futbol komandası ölkə daxilində ciddi sanksiyalarla üzləşməsə də, UEFA tərəfindən daha sərt addımlar atıla bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, hadisələrin üzərindən uzun müddət keçməsi İspaniya daxilində cəza tədbirlərini çətinləşdirir. Lakin beynəlxalq qurumlar, xüsusən də UEFA, baş verənlərə qarşı daha sərt mövqe nümayiş etdirmək niyyətindədir.

Qarsiya qeyd edib ki, beynəlxalq orqanlar “Barselona”nın keçmiş hakimlə bağlı yaşadığı hadisələri diqqətdə saxlayır və müvafiq tədbirlərin görülməsi tamamilə realdır. Bu isə kataloniyalılar üçün yeni bir gərginliyin başlanğıcı ola bilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

La Liqa: “Rayo Valyekano” səfərdə “Xetafe”ni məğlub edib - YENİLƏNİR
20:52
Futbol

La Liqa: “Rayo Valyekano” səfərdə “Xetafe”ni məğlub edib - YENİLƏNİR

Serxio Kamelyo və Randi Ntekya komandasına qələbə qazandırıblar
Premyerliqa: “Mançester Yunayted” - “Liverpul” matçında beş qol - YENİLƏNİR + VİDEO
20:42
Futbol

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” - “Liverpul” matçında beş qol - YENİLƏNİR + VİDEO

Kobbi Maynunun qolu “qırmızı şeytanlar”a vacib üç xal qazandırıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
Bundesliqa: “Sankt-Pauli” öz meydanında “Mayns”a uduzub
20:06
Futbol

Bundesliqa: “Sankt-Pauli” öz meydanında “Mayns”a uduzub

Qonaqlar üç xal qazanıblar
Ser Aleks Ferqyuson xəstəxanaya yerləşdirilib
19:31
Futbol

Ser Aleks Ferqyuson xəstəxanaya yerləşdirilib

Əfsanəvi məşqçi “Old Trafford”da özünü pis hiss edib
Liqa 1: “Lill” öz meydanında xal itirib
19:14
Futbol

Liqa 1: “Lill” öz meydanında xal itirib

Fransa çempionatında tərəflər bərabərliyə razılaşıblar

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq