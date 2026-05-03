Bundesliqa: “Sankt-Pauli” öz meydanında “Mayns”a uduzub

Almaniya Bundesliqasında 32-ci turun oyunları keçirilir. “Sankt-Pauli” doğma meydanda “Mayns” komandasını qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Mayns” matçın altıncı dəqiqəsində hesabı açıb. Şeraldo Bekerin ötürməsindən sonra Fillip Tits topu rəqib qapısından keçirib. 40-cı dəqiqədə meydan sahibləri qapısında ikinci qolu görüblər. Bu dəfə Silvan Vidmerin assistentliyi ilə Filipp Mvene fərqlənib.
“Sankt-Pauli” oyunun sonlarında fərqi azaltsa da, məğlubiyyətdən qaça bilməyib. 88-ci dəqiqədə Abduli Sisey təsəlli qoluna imza atıb.
Bu qələbədən sonra xallarının sayını 37-yə çatdıran “Mayns” turnir cədvəlində 10-cu pillədə qərarlaşıb. Aktivində 26 xalı olan “Sankt-Pauli” isə 16-cı yerdədir.