3 May 2026
Bundesliqa: “Sankt-Pauli” öz meydanında “Mayns”a uduzub

3 May 2026 20:06
Almaniya Bundesliqasında 32-ci turun oyunları keçirilir. “Sankt-Pauli” doğma meydanda “Mayns” komandasını qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Mayns” matçın altıncı dəqiqəsində hesabı açıb. Şeraldo Bekerin ötürməsindən sonra Fillip Tits topu rəqib qapısından keçirib. 40-cı dəqiqədə meydan sahibləri qapısında ikinci qolu görüblər. Bu dəfə Silvan Vidmerin assistentliyi ilə Filipp Mvene fərqlənib.

“Sankt-Pauli” oyunun sonlarında fərqi azaltsa da, məğlubiyyətdən qaça bilməyib. 88-ci dəqiqədə Abduli Sisey təsəlli qoluna imza atıb.

Bu qələbədən sonra xallarının sayını 37-yə çatdıran “Mayns” turnir cədvəlində 10-cu pillədə qərarlaşıb. Aktivində 26 xalı olan “Sankt-Pauli” isə 16-cı yerdədir.

