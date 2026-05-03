Seriya A: “Bolonya” “Kalyari” oyununda qola sevinən olmadı

İtaliya A seriyasının 35-ci turu çərçivəsində keçirilən “Bolonya” - “Kalyari” matçında qalib müəyyənləşməyib. Qarşılaşmada tərəflər qolsuz bərabərliyə razılaşıblar.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu nəticədən sonra xallarının sayını 49-a çatdıran “Bolonya” turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsinə yüksəlib. “Kalyari” isə 37 xalla 15-ci sırada qərarlaşıb. Meydan sahibləri bu heç-heçə ilə iki oyunluq məğlubiyyət seriyasına son qoyublar.
Növbəti turda “Bolonya” mayın 11-də səfərdə İtaliyanın “Napoli” futbol komandası ilə üz-üzə gələcək. “Kalyari” isə mayın 10-da öz meydanında “Udineze”ni qonaq edəcək.