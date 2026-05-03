3 May 2026
AZ

İquainin şok fotosu yalan çıxdı - FOTO

Futbol
Xəbərlər
3 May 2026 17:23
144
İquainin şok fotosu yalan çıxdı - FOTO

“Yuventus”, “Real Madrid”, “Çelsi”, “Milan” və “Napoli” kimi nəhəng klubların keçmiş hücumçusu Qonsalo İquainin sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunan fotosu ilə bağlı həqiqət məlum olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Mayamidəki idman mağazalarından birində çəkilən və veteran futbolçunun uzun, səliqəsiz saç-saqqallı forması əslində saxtadır.

Fotonun müəllifi diqqət cəlb etmək üçün sonradan görüntünün süni intellekt vasitəsilə hazırlandığını söyləyib.

Karyerasını ABŞ-nin “İnter Mayami” klubunda başa vuran və hazırda vaxtını ailəsi ilə keçirən argentinalı ulduzun karyerası uğurlarla zəngindir. O, Argentina millisinin heyətində 75 oyuna çıxaraq 31 qol vurub, həmçinin üç dəfə İspaniya, üç dəfə isə İtaliya çempionu tituluna sahib çıxıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Seriya A: “Bolonya” “Kalyari” oyununda qola sevinən olmadı
18:06
Futbol

Seriya A: “Bolonya” “Kalyari” oyununda qola sevinən olmadı

Səkkizinci pilləyə yüksələn “Bolonya”nın növbəti rəqibi “Napoli” olacaq

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Şamaxı”ya üç top fərqi ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Şamaxı”ya üç top fərqi ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şamaxı” 35 xalla turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsində qaldı
Canluici Donnarumma transfer üslubunda evləndi - FOTO
15:51
Futbol

Canluici Donnarumma transfer üslubunda evləndi - FOTO

İtaliyalı qolkiper nikahını “uzunmüddətli müqavilə” sözləri ilə elan edib
Maykl Kerrikdən çempionluq mesajı: “Buna inamım var”
14:07
Futbol

Maykl Kerrikdən çempionluq mesajı: “Buna inamım var”

“Mançester Yunayted”in əfsanəvi futbolçusu klubun yenidən zirvəyə qayıda biləcəyini düşünür
PSJ-dən “Real”a transfer zərbəsi: Madridin gənc ulduzu hədəfdə
13:25
Futbol

PSJ-dən “Real”a transfer zərbəsi: Madridin gənc ulduzu hədəfdə

Paris klubu Joan Martines üçün 150 milyon təklifə hazırlaşır
“Milan”dan transfer hücumu
13:09
Futbol

“Milan”dan transfer hücumu

İtaliya klubu Çempionlar Liqasına vəsiqəni təmin etdikdən sonra heyətini gücləndirməyə hazırlaşır

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq