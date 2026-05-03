3 May 2026
AZ

“Milan”dan transfer hücumu

Futbol
Xəbərlər
3 May 2026 13:09
88
“Milan”dan transfer hücumu

İtaliyanın “Milan” futbol komandasının baş məşqçisi Massimiliano Alleqri yay transfer pəncərəsi üçün iddialı planlar qurub. “La Gazzetta dello Sport” nəşrinin yaydığı məlumata görə, “rossonerilər” heyəti bir neçə mövqedə gücləndirmək niyyətindədir.

İdman.Biz xəbər verir ki, A Seriyasında üçüncü pillədə qərarlaşan və ilk dördlükdəki yerini demək olar ki, təmin edən “Milan”da əsas hədəf müdafiə xəttini möhkəmləndirməkdir. Bu məqsədlə İtaliyanın “Latsio” klubunun mərkəz müdafiəçisi Mario Gila namizədlər sırasındadır.

Alleqrinin hücum xətti üçün əsas prioriteti isə “Atletiko Madrid”in forvardı Aleksander Sörlotdur. Norveçli qolçudan başqa, siyahıda Seru Qirassi, Qonsalo Ramos və Nikolas Cekson kimi adlar da yer alıb.

Yarımmüdafiəyə Almaniyanın “Bavariya” klubundan Leon Qoretzkanı azad agent kimi cəlb etməyi planlaşdıran “Milan”, həmçinin cinah hücumçusu transferi üzərində də çalışır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

PSJ-dən “Real”a transfer zərbəsi: Madridin gənc ulduzu hədəfdə
13:25
Futbol

PSJ-dən “Real”a transfer zərbəsi: Madridin gənc ulduzu hədəfdə

Paris klubu Joan Martines üçün 150 milyon təklifə hazırlaşır
Artetadan gözlənilməz etiraf: “Ona qarşı sərt davranmışam”
12:44
Futbol

Artetadan gözlənilməz etiraf: “Ona qarşı sərt davranmışam”

“Arsenal”ın baş məşqçisi Maylz Lyuis-Skelinin performansını yüksək qiymətləndirib
Dani Karvaxal “Real Madrid”dən gedir
11:14
Futbol

Dani Karvaxal “Real Madrid”dən gedir

Altıqat Çempionlar Liqası qalibi mövsümün sonunda azad agent olacaq
Zidanın oğlu üçün dünya çempionatı təhlükədə
10:49
Futbol

Zidanın oğlu üçün dünya çempionatı təhlükədə

“Qranada”nın qapıçısı Luka Zidan ağır zədə səbəbindən əməliyyat olunub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Qəbələ”yə qarşı
10:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Qəbələ”yə qarşı

Turnir cədvəlində “Zirə” 46 xalla beşincidir
Messi karyerasının 906-cı qolunu vurub - VİDEO
09:57
Futbol

Messi karyerasının 906-cı qolunu vurub - VİDEO

Argentinalı ulduz “Orlando Siti” ilə qarşılaşmada həm qol, həm də məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq