6 May 2026
Kazemiro: "Kerrik "Mançester Yunayted"də elit məşqçi ola bilər"

6 May 2026 01:14
Kazemiro: "Kerrik "Mançester Yunayted"də elit məşqçi ola bilər"

“Mançester Yunayted”in braziliyalı yarımmüdafiəçisi Kazemiro klub rəhbərliyinin Maykl Kerriki baş məşqçi vəzifəsində saxlamalı olduğuna inanır.

“Mən inanıram ki, Maykl Kerrikin “Mançester Yunayted”in baş məşqçisi vəzifəsində qalmağa layiq olduğuna inanıram. O, artıq bunun üçün tələb olunan keyfiyyətləri nümayiş etdirib. Bəli, qərar mənim deyil, amma əminəm ki, Kerrick işi və klubun etimadını qazanıb.

O, ilk gündən fenomenal iş görür. Şübhəsiz ki, kifayət qədər vaxt verilsə, “Mançester Yunayted”də elit məşqçi ola bilər. Maykl klubu çox yaxşı tanıyır, burada saysız-hesabsız oyunlar keçirib, kuboklar qazanıb və nümunəvi oyunçu olub. Kerrick bu klubun bir hissəsi olmağın nə demək olduğunu başa düşür.

Mayklın hazırlaşmağa vaxtı yox idi; o, belə çətin mövsümün ortasında səhnəyə çıxdı. Mən ona hörmət edirəm. Onun başlanğıc üçün çox çətin oyun siyahısı var idi. Asan oyunlar yox idi və Premyer Liqada asan oyunlar yoxdur. Kerrick gəldi və hər şeyi dəyişdirdi. Bu, mənim üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir, çünki o, həm də yarımmüdafiədə oynayıb. Sırf şəxsi səviyyədə onun üçün çox xoşbəxtəm. Maykl gözəl insandır, o, indi başına gələn hər şeyə layiqdir”, - deyə ESPN Kazemironun sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
