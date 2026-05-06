Londonun “Arsenal” klubu 2025/26 mövsümünün UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinalında Madridin “Atletiko Madrid” komandasını ümumi hesabla (1:1, 1:0) məğlub edərək finala yüksəlib.
İdman.Biz bildirir ki, “Arsenal” Çempionlar Liqasını qazanan yeddinci İngiltərə klubu ola bilər.
İngiltərə klubları arasında turnirin əvvəlki qalibləri bunlardır: “Liverpul” (altı qələbə), “Mançester Yunayted” (üç qələbə), “Çelsi”, “Nottingem Forest” (hər biri iki qələbə), “Mançester Siti” və “Aston Villa” (hər biri bir qələbə).
2025/2026 Çempionlar Liqasının finalında “Arsenal” “Bavariya” - PSJ cütlüyünün qalibi ilə qarşılaşacaq.