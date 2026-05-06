Montoya: “Ferstappen və Antonelli gec-tez toqquşacaqlar”

Keçmiş “Formula-1” pilotu Xuan Pablo Montoya 2026-cı il mövsümündə dördqat dünya çempionu və “Red Bull” pilotu Maks Ferstappenlə hazırkı çempionat lideri və “Mercedes” pilotu Andrea Kimi Antonelli arasında toqquşma baş verəcəyinə inanır.
“Düşünürəm ki, Kimi və Maks bu il gec-tez toqquşacaqlar. Mən tamamilə psixoloji cəhətdən xəstə kimi tanınırdım, amma həmişə insanlara o qədər dəli olmadığımı deyirdim. Hər dəfə küncə girəndə hamı bilirdi ki, mən bir santimetr belə təslim olmayacağam. Ona görə də ya xəttdən kənara çıxacaqsan, ya da toqquşacağıq - və bu, mənim üçün problem deyil”, - Montoya F1Oversteer-in sözlərini sitat gətirib.
Ferstappen Mayami Qran-Prisini beşinci yerdə başa vurub. Bu arada Antonelli mərhələni qazanıb və pilotların sıralamasında liderliyini davam etdirir.