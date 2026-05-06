6 May 2026
AZ

Kamavinqa: “Futbol səhvləri bağışlamır”

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 May 2026 03:10
324
Kamavinqa: “Futbol səhvləri bağışlamır”

“Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Eduardo Kamavinqa Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının “Bavariya” ilə (1:2) ikinci oyununda meydandan qovulandan sonra azarkeşlərin ona qarşı nifrətindən danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 86-cı dəqiqədə futbolçu meydanın rəqib hissəsində münhenlilərin hücumçusu Harri Keynə qarşı kobudluq edib və fitdən sonra topu rəqibə verməkdən imtina edib. Buna görə hakim Slavko Vinçiç ona ikinci sarı vərəqə göstərib.

“Qırmızı vərəqə? Pis xatirədir. Bu, heç gözləmədiyim bədbəxt hadisə idi. Məni incitdi, amma bu, oyunçu olmağın bir hissəsidir. Baş verənlərdən sonra [sosial mediadan] tamamilə imtina etdiyimi desəm, yalan demərəm. Düşünürəm ki, sosial media olmadan daha yaxşı olacağıq. Futbol səhvləri bağışlamır. 10 yaxşı oyun oynaya bilərsən, amma birində səhv etsən, insanlar unudacaqlar.

Onlar [komanda yoldaşları] dərhal məni dəstəkləmək üçün soyunma otağına gəldilər. Mənə bunun mənim günahım olmadığını və hakim səhvi olduğunu dedilər. Mən bunu səhv kimi qəbul etdim. Hətta ertəsi gün klub mənə bunun mənim günahım olmadığını bildirən mesajlar göndərdi”, - Cadena Ser Kamavinqanın sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Simeone: “Qrizmannla bağlı verilməyən penaltidən danışmağın mənası yoxdur”
04:08
Dünya futbolu

Simeone: “Qrizmannla bağlı verilməyən penaltidən danışmağın mənası yoxdur”

Matç 1:0 hesabı ilə “Arsenal”ın xeyrinə bitib
“Arsenal” Çempionlar Liqasını qazanan yeddinci İngiltərə klubu ola bilər
02:05
Dünya futbolu

“Arsenal” Çempionlar Liqasını qazanan yeddinci İngiltərə klubu ola bilər

Çempionlar Liqasının finalında “Arsenal” “Bavariya” - PSJ cütlüyünün qalibi ilə qarşılaşacaq
Arteta “Arsenal”la dördüncü kuboku qazana bilər
01:50
Dünya futbolu

Arteta “Arsenal”la dördüncü kuboku qazana bilər

Finalda “Arsenal” “Bavariya” - PSJ cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq
Simeone yıxılanda hakim “Arsenal”ın qapısına penalti təyin etməməklə səhv edib
01:32
Dünya futbolu

Simeone yıxılanda hakim “Arsenal”ın qapısına penalti təyin etməməklə səhv edib

Oyun 1:0 hesabı ilə "Arsenal"ın xeyrinə qurtarıb
Kazemiro: “Kerrik “Mançester Yunayted”də elit məşqçi ola bilər”
01:14
Dünya futbolu

Kazemiro: “Kerrik “Mançester Yunayted”də elit məşqçi ola bilər”

Kerrik yanvardan “Mançester Yunayted”ə rəhbərlik edir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər
La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 01:05
Futbol

La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO

Vinisius Juniorun dublu “kral klubu”na qələbə qazandırıb