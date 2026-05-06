Simeone: “Qrizmannla bağlı verilməyən penaltidən danışmağın mənası yoxdur”

“Atletiko Madrid”in baş məşqçisi Dieqo Simeone Çempionlar Liqasının yarımfinalının “Arsenal”a qarşı cavab oyununda hakimlərin işinə münasibət bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, matç 1:0 hesabı ilə “Arsenal”ın xeyrinə bitib.

“Qrizmanna qarşı təyin olunmamış o açıq-aydın penaltidən danışmağın mənası yoxdur. İndi bu barədə danışmağın mənası yoxdur. Bəzən hakimlərin qərarları bizim üçün yaxşıdır, bəzən isə yox. Bu gün bəxtimiz gətirmədi", - deyə jurnalist Fabrizio Romano özünün X sosial media səhifəsində Simeonedən sitat gətirib.

56-cı dəqiqədə qonaq müdafiəçi Mark Pubill Qrizmannın zərbəsindən aonra qayıdan topu dəqiq yerinə yetirməyə çalışdı, lakin müdafiəçi Qabriel Maqalyaeslə toqquşdu. Qrizmann daha sonra topu ələ keçirdi, lakin Rikkardo Kalafiori onun ayağına basdı. Hakim Daniel Zibert hücumda Pubillin qaydanı pozduğunu elan etdi.

