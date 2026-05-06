“Liverpul” alman yarımmüdafiəçi üçün 40 milyon avro ödəməyə hazırdır

“Liverpul” “RB Leypsiq”in yarımmüdafiəçisi Assan Uedraoqonu transfer siyahısına əlavə edib.
Jurnalist Ekrem Konurun məlumatına görə, mersisaydlılar 19 yaşlı futbolçu üçün təxminən 40 milyon avro təklif etməyə hazırdırlar.
Mənbənin məlumatına görə, “RB Leypsiq” Uedraoqonun transferi üçün 45-50 milyon avro qiymətində danışıqlara başlamağa hazırdır. Vurğulanır ki, "Nyukasl Yunayted" yarımmüdafiəçi üçün “Liverpul”un rəqibi ola bilər.
Uedraoqo bu mövsüm bütün turnirlərdə 18 oyunda meydana çıxıb, üç qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 28 milyon avrodur.