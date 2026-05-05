5 May 2026
AZ

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” “Neftçi”yə qarşı

Futbol
Xəbərlər
5 May 2026 09:19
63
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” “Neftçi”yə qarşı

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 30-cu turunun oyunu “Karvan-Yevlax”la “Neftçi” arasında baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 16:00-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Rauf Cabarov idarə edəcək.

“Karvan-Yevlax” 14 xalla turnir cədvəlinin on ikinci pilləsində yer alıb. 47 xala malik “Neftçi” isə beşincidir.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 30-cu tur
5 may (çərşənbə axşamı)
16:00. “Karvan-Yevlax” - ”Neftçi”
Hakimlər: Rauf Cabarov, Kamran Bayramov, Kərim Zeynalov, Ruslan Quliyev
VAR: Kamranbəy Rəhimov
AVAR: Zeynal Zeynalov
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev
AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov
Yevlax şəhər stadionu

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” “Atletiko Madrid” ilə üz-üzə
09:26
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” “Atletiko Madrid” ilə üz-üzə

Qarşılaşmanın start fiti Bakı vaxtı ilə 23:00-da çalınacaq
“Yuventus” “Mançester Siti”nin oyunçusunu transfer etmək istəyir
09:09
Dünya futbolu

“Yuventus” “Mançester Siti”nin oyunçusunu transfer etmək istəyir

Reynders bu mövsüm 45 oyun keçirib, yeddi qol vurub
Gibbs-Uayt qapıçı ilə toqquşmadan sonra üzündəki böyük çapığı göstərib
06:17
Dünya futbolu

Gibbs-Uayt qapıçı ilə toqquşmadan sonra üzündəki böyük çapığı göstərib - FOTO

Hadisədən sonra həm ispan, həm də ingilis oyunçu əvəzlənib
Qvardiola “Siti”nin “Everton”la oyunda xal itirməsinə münasibət bildirib
05:13
Dünya futbolu

Qvardiola “Siti”nin “Everton”la oyunda xal itirməsinə münasibət bildirib

“Mançester Siti” 71 xalla ikinci yerdədir
Holand bu mövsüm 56 oyunda 49 qol vurub
04:12
Dünya futbolu

Holand bu mövsüm 56 oyunda 49 qol vurub

Hücumçu 12 qolu Norveç millisində vurub
Mateus Kunya: “Kerrikin bir növ sehri var”
02:11
Dünya futbolu

Mateus Kunya: “Kerrikin bir növ sehri var”

Kerrik yanvar ayından “Mançester Yunayted”ə rəhbərlik edir

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq