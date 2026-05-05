Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” “Neftçi”yə qarşı

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 30-cu turunun oyunu “Karvan-Yevlax”la “Neftçi” arasında baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, saat 16:00-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Rauf Cabarov idarə edəcək.
“Karvan-Yevlax” 14 xalla turnir cədvəlinin on ikinci pilləsində yer alıb. 47 xala malik “Neftçi” isə beşincidir.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 30-cu tur
5 may (çərşənbə axşamı)
16:00. “Karvan-Yevlax” - ”Neftçi”
Hakimlər: Rauf Cabarov, Kamran Bayramov, Kərim Zeynalov, Ruslan Quliyev
VAR: Kamranbəy Rəhimov
AVAR: Zeynal Zeynalov
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev
AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov
Yevlax şəhər stadionu