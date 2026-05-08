8 May 2026
AZ

Maykl Karrik “Mançester Yunayted”dəki taleyi ilə bağlı sakitdir

Futbol
Xəbərlər
8 May 2026 10:36
104
Maykl Karrik “Mançester Yunayted”dəki taleyi ilə bağlı sakitdir

İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol komandasının müvəqqəti baş məşqçisi Maykl Karrik klubdakı gələcəyi ilə bağlı açıqlama verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 44 yaşlı mütəxəssis mövsümün sonuna yaxın taleyinin hələ də qeyri-müəyyən qalmasına baxmayaraq, vəziyyətə sakit yanaşdığını bildirib.

Karrik “Mançester Yunayted”i Çempionlar Liqasına vəsiqə zonasına qaytarsa da, onun komandanın daimi baş məşqçisi olub-olmayacağı hələ rəsmən açıqlanmayıb.

“The Guardian”ın məlumatına görə, Karrikin mövsümün qalan iki oyununda da komandaya rəhbərlik edəcəyi gözlənilir.

Karrik gələcəyi ilə bağlı isə belə danışıb:

“Buna sakit yanaşıram. Hər şey nə vaxt həll olunmalıdırsa, onda da həll olunacaq. Bu, mənim əlimdə deyil, ona görə də nə baş verəcəyini görəcəyik”.

O, əsas diqqətini mövsümü güclü başa vurmağa yönəltdiyini deyib. Karrikin sözlərinə görə, bu mərhələdə əsas məsələ futbolçuları mövsümün sonuna ən yaxşı formada hazırlamaqdır.

Mütəxəssis gələcəyi ilə bağlı aydınlığın vacib olduğunu da gizlətməyib. O bildirib ki, mövsümün sonuna doğru bu məsələnin müzakirə olunması təbii haldır və klubun qərarını gözləməkdən başqa yolu yoxdur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Alman futbolunun əfsanəsi Kompaninin oyun modelini tənqid etdi
11:03
Futbol

Alman futbolunun əfsanəsi Kompaninin oyun modelini tənqid etdi

Oliver Kan “Bavariya”nın oyun sisteminin çox riskli olduğunu bildirib
Valverde medianın “dalaşıblar” yazılarına aydınlıq gətirdi
09:56
Futbol

Valverde medianın “dalaşıblar” yazılarına aydınlıq gətirdi

“Real Madrid”də komanda daxilində gərginlik var
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Kəpəz”ə qarşı
09:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Kəpəz”ə qarşı

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” “Zirə” ilə üz-üzə
09:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” “Zirə” ilə üz-üzə

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
“Bavariya” və “Nyukasl” Qordonun transferi ilə bağlı danışıqlar aparıblar
09:16
Dünya futbolu

“Bavariya” və “Nyukasl” Qordonun transferi ilə bağlı danışıqlar aparıblar

İngiltərə Premyer Liqa klubunun ilkin tələbi 90 milyon avrodur
“Milan” Leon Qoretskanı azad agent kimi transfer edəcək
08:05
Dünya futbolu

“Milan” Leon Qoretskanı azad agent kimi transfer edəcək

Bu mövsüm 31 yaşlı Qoretska bütün yarışlarda 45 oyunda meydana çıxıb

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
“Neftçi” qələbə qazanaraq turnir cədvəlində “Zirə”ni keçib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 May 17:49
Futbol

“Neftçi” qələbə qazanaraq turnir cədvəlində “Zirə”ni keçib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” ən yaxşı halda çempionatda 11-ci yerə yüksələ bilər