UEFA Konfrans Liqasında finalçılar müəyyənləşir

Bu gün UEFA Konfrans Liqasında yarımfinal mərhələsinə yekun vurulacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, raundun cavab oyunlarından sonra finalçılar bəlli olacaq.
“Kristal Palas” İngiltərədə Ukraynanın “Şaxtyor Donetsk” komandasını qəbul edəcək. Premyer Liqa təmsilçisi ilk matçda inamlı qalibiyyətə nail olub - 3:1.
Digər qarşılaşmada “Strasburq” Fransada İspaniya təmsilçisi “Rayo Valyekano” ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. İspanlar ilk oyunda minimalhesablı qələbə qazanıb - 1:0.
Hər iki görüş saat 23:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, final matçı mayın 27-də Leyptsiq şəhərində təşkil olunacaq.