UEFA Avropa Liqasında finalçılar bəlli olur

Bu gün UEFA Avropa Liqasında finalçılar müəyyənləşəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarımfinal mərhələsinin cavab oyunları Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.
Frayburq Almaniyada Portuqaliyanın “Braqa” komandasını sınağa çəkəcək. Portuqaliya təmsilçisi ilk görüşdə qələbə qazanıb - 2:1.
Digər matçda isə İngiltərə klubları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. İlk matçda “Nottinqem Forest”ə 0:1 hesabı ilə uduzan “Aston Villa” doğma meydanda məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa çalışacaq.
Qeyd edək ki, final oyunu mayın 20-də İstanbulda təşkil olunacaq.