“Benfika”nın futbolçusu FİFA-dan cəza alıb

FİFA UEFA-nın xahişini təmin edib və “Benfika”nın cinah oyunçusu Canluka Prestianninin cəzasını beynəlxalq yarışlara daxil etmək üçün uzadıb.
İdman.Biz-in “The Athletic”ə istinadən verdiyi məlumata görə, argentinalı futbolçu əvvəllər irqçi davranışa görə altı oyunluq cəza alıb və üç oyun təxirə salınıb.
Qadağa yalnız beynəlxalq oyunlara şamil olunur. Buna görə də, Prestianni “Benfika”da ölkə daxilində oynamağa davam edə biləcək.
Lakin, Argentina millisinə çağırılarsa, 2026-cı il dünya çempionatının ilk iki oyununu buraxmaq məcburiyyətində qalacaq.
Canluka Prestianni ötən ilin noyabr ayında Argentina millisində debüt edib. O, həmçinin mart ayında milliyə çağırılıb, lakin oynamayıb.