“Bavariya” - PSJ matçının ən yaxşı oyunçusu açıqlanıb

7 May 2026 02:02
UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinalının “Bavariya” və PSJ arasında keçirilən cavab oyununun ən yaxşı oyunçusunu açıqlayıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, mükafat Fransa klubunun mərkəz müdafiəçisi Vilyan Paçoya verilib.

Ekvadorlu səkkiz qarşılaşmadan yeddisində qalib gəlib və həmçinin topu ələ keçirmə və qapıdan çıxarma sayında liderlik edib.

UEFA-nın texniki müşahidəçiləri müdafiəçinin inamlı oyununu yüksək qiymətləndiriblər və bu, PSJ-nin Münhen klubunu geridə qoymasına və finala çıxmasına kömək edib.

Cavab oyunu 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb və parislilər ümumi hesabda “Bavariya”ni (6:5) məğlub ediblər.
İndi PSJ Çempionlar Liqasının finalında "Arsenal"la qarşılaşacaq.

