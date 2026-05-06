“Real Madrid”in məşqində ikinci qarşıdurma baş verib - FOTO

“Real Madrid” oyunçuları Orelyen Tçuameni və Federiko Valverde komanda məşqi zamanı az qala dava edəcəkmişlər.
İdman.Biz-in “Marca”ya istinadən məlumatına görə, hadisə oyun zamanı qayda pozuntusundan sonra baş verib və oyunçular itələyiblər. Mübahisə soyunma otağında davam edib.
Komanda daxilində gərgin atmosfer “Barselona” ilə La Liqanın 35-ci turundan bir qədər əvvəl daha da pisləşib. Bu, katalonların çempionluq matçı ola bilər. Daha əvvəl müdafiəçilər Antonio Rüdiger və Alvaro Karreras arasında münaqişə barədə məlumatlar yayılmışdı. Həmçinin bildirilirdi ki, “Real Madrid”in ən azı altı oyunçusu artıq baş məşqçi Alvaro Arbeloa ilə ünsiyyəti dayandırıb və bəziləri bir-biri ilə belə danışmır.
“El Klassiko” 10 may tarixinə planlaşdırılıb və Barselonadakı “Spotify Camp Nou” stadionunda keçiriləcək. Katalonlar La Liqa titulunu qazanmaq üçün yalnız məğlubiyyətdən qaçmalıdırlar. İspaniya çempionatının 34 turundan sonra “Barselona” 88 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir, “Real Madrid” isə 77 xalla ikinci yerdədir.