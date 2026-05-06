PSJ azarkeşləri Münhendə toqquşma və metroda tüstülənmə ilə qarşılaşıblar

Münhendə keçirilən UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinalının ikinci oyunundan əvvəl bir qrup PSJ azarkeşi stadiona gedərkən bir neçə insidentlə qarşılaşıb.
İdman.Biz-in RMC Sport-a istinadən məlumatına görə, təxminən 15 PSJ azarkeşi bir stansiyada təxminən 60 alman azarkeşdən ibarət qrup tərəfindən Münhen metro qatarından qovulub. Hüquq-mühafizə orqanları tez bir zamanda müdaxilə edərək toqquşmanın böyüməsinin qarşısını alıb.
Bundan əlavə, vaqonlardakı qatı tüstü səbəbindən bir neçə qatar təxliyə edilib və xətt üzrə xidmət müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Nəticədə, parisli azarkeşlər stadiona təxminən 7 km piyada getməli olublar.
Vəziyyət sabitləşdikdən sonra bəzi azarkeşlər başqa, köhnə qatara keçərək stadiona doğru hərəkət ediblər. Münhen yanğınsöndürənləri xidmətin mümkün bərpası üçün avadanlıqları yoxlayırlar.
Xatırladaq ki, 2025/2026-cı illər Çempionlar Liqasının yarımfinalının “Bavariya” (Almaniya) və PSJ (Fransa) arasında cavab oyunu bu gün, 6 mayda keçiriləcək. Oyun “Arena Munich”də oynanılacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. PSJ ilk oyunda “Bavariya”nı 5:4 hesabı ilə məğlub edib.