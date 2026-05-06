“Bavariya” PSJ-nin Çempionlar Liqasında ən çətin səfər rəqibidir

“Bavariya” PSJ-nin Çempionlar Liqası və Avropa Çempionları Kubokunda (turnirin əvvəlki adı) ən çətin rəqibidir.
İdman.Biz bildirir ki, parislilər digər komandalardan daha çox səfərdə “Bavariya”ə uduzublar. Münhendə keçirdikləri yeddi oyundan beşi “Bavariya”nın qələbəsi ilə başa çatıb, bunlardan dördü iki və ya üç qol fərqi ilə olub.
Xatırladaq ki, 2025/2026-cı illər Çempionlar Liqasının yarımfinalının “Bavariya” (Almaniya) və PSJ (Fransa) arasında cavab oyunu bu gün, 6 mayda keçiriləcək. Oyun “Arena Munich”də oynanılacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. PSJ ilk oyunda “Bavariya”nı 5:4 hesabı ilə məğlub edib.