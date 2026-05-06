“Bavariya” - PSJ: Münhendə Paris “atışmasının” davamı olacaqmı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO

Bu gün Münhendə futbol üzrə Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsinin cavab oyunu keçiriləcək: yerli “Bavariya” Fransanın PSJ klubunu qəbul edəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma “Allianz Arena”da baş tutacaq və Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Cütün qalibi finala yüksələcək və mayın 30-da Budapeştdə artıq “Atletiko”nu iki oyunun nəticəsinə görə keçmiş “Arsenal”la qarşılaşacaq.
Cütün əsas intriqası Parisdə formalaşıb. İlk oyun PSJ-nin 5:4 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb və bu matç Çempionlar Liqası tarixində ən məhsuldar yarımfinal kimi yadda qalıb. Paris klubunda Xviça Kvaratsxeliya və Usman Dembele dubl edib, Joao Neveş isə bir qol vurub. “Bavariya”dan Harri Keyn, Maykl Olise, Dayo Upamekano və Luis Dias fərqlənib. Münhenlilər 2:5 hesabından sonra geri dönüş edərək oyunda intriqanı sonadək qoruyublar.
Bu mövsümdə komandalar artıq üçüncü dəfə üz-üzə gəlirlər. Çempionlar Liqasının ümumi mərhələsində “Bavariya” Parisdə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib: Luis Dias dubl edib, lakin fasiləyə qədər qırmızı vərəqə alıb. PSJ-nin yeganə qolunu Joao Neveş vurub.
Ümumilikdə Çempionlar Liqasında “Bavariya” PSJ üzərində 9 qələbə qazanıb, Paris klubu isə 7 dəfə qalib gəlib. Bərabərlik olmayıb, topların fərqi isə 25:21 “Bavariya”nın xeyrinədir.
Bu qarşıdurmanın final tarixçəsi də var. 2020-ci ildə “Bavariya” finalda PSJ-ni 1:0 hesabı ilə məğlub edərək qalib olmuşdu. Paris klubu isə ilk Çempionlar Liqası titulunu ötən mövsüm “İnter”i 5:0 hesabı ilə məğlub edərək qazanıb.
Yarımfinal təcrübəsində üstünlük yenə “Bavariya”dadır: 21 yarımfinaldan 11-də finala yüksəlib. PSJ isə 6 dəfə bu mərhələdə oynayıb, 2 dəfə keçib, 3 dəfə isə mübarizəni dayandırıb.
Komandalar oyuna ideal formada çıxmır. “Bavariya” Bundesliqada “Haydenhaym”la 3:3 heç-heçə edib və son üç oyunda 11 qol buraxıb. Komanda çempionluğu təmin etsə də, müdafiədə ciddi problemlər qalır. PSJ isə “Loryan”la 2:2 oynayıb, lakin Liqa 1-də liderliyini qoruyub.
Kadr vəziyyətinə gəlincə, “Bavariya”da əsas itki Serj Qnabri-dir. Digər futbolçular hazırdır. PSJ-də isə Aşraf Hakimi zədəlidir, həmçinin qapıçı Lük Şevalye və Kventin Nqantu da oynamayacaq. Sağ cinahda Uorren Zair-Emri çıxış edəcək.
Ehtimal olunan heyətlər:
“Bavariya”: Manuel Noyer - Yozip Stanişiç, Dayo Upamekano, Yonatan Ta, Alfonso Devis - Yozua Kimmix, Aleksandr Pavloviç - Maykl Olise, Camal Musiala, Luis Dias - Harri Keyn.
PSJ: Matvey Safonov - Uorren Zair-Emri, Markinyos, Vilyan Pacho, Nunu Mendeş - Fabian Ruis, Vitinya, Joao Neveş - Dezire Due, Usman Dembele, Xviça Kvaratsxeliya.
Baş məşqçilər ehtiyatlı oyundan imtina ediblər. VenSan Kompani “Bavariya”nın evdə qələbə qazanmalı olduğunu, əsas məqsədin tam oyun göstərmək olduğunu deyib. Luis Enrike isə üstünlüyün qorunmasının kifayət etmədiyini, oyunun açıq keçəcəyini bildirib.
Beləliklə, Münhendəki cavab oyunu sadəcə nəticəni qoruma matçı deyil, Parisdə başlayan “atəşfəşanlığın” davamı kimi görünür. “Bavariya”ya minimum bir qol lazımdır, PSJ isə hücum gücünə arxalanır. Kvaratsxeliya, Dembele və Due üçlüyü Paris klubunun əsas silahı olaraq qalır. 5:4-lük ilk oyundan sonra əsas sual dəyişmir: hansı komanda bu dəfə həm tamaşa, həm də nəticəyə nəzarəti ələ alacaq?