6 May 2026
AZ

Halk yeni komandası ilə müqavilə imzaladı - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
6 May 2026 10:51
146
Halk yeni komandası ilə müqavilə imzaladı - VİDEO

Braziliyanın “Atletiko Mineyro” futbol komandası ilə yollarını ayıran təcrübəli hücumçu Halkın yeni klubu bəlli olub. 39 yaşlı ulduz futbolçu karyerasını ölkəsinin digər təmsilçisi olan “Fluminense”də davam etdirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, braziliyalı oyunçu bir neçə gün əvvəl “Atletiko Mineyro” ilə müqaviləsinə xitam verib. O, bu klubda keçirdiyi beş il ərzində həm məhsuldarlığı ilə seçilib, həm də çempionluq sevinci yaşayaraq azarkeşlərin sevimlisinə çevrilməyi bacarıb.

Hücumçunun yeni komandasında debütü isə dünya çempionatından sonra baş tutacaq. Azarkeşlər təcrübəli forvardın “Fluminense” formasında ilk addımlarını mundialın başa çatmasından sonra izləyə biləcəklər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İmad Faraj: “Baş məşqçi bizi xəbərdar etmişdi”
11:33
Futbol

İmad Faraj: “Baş məşqçi bizi xəbərdar etmişdi”

“Neftçi”nin futbolçusu “Karvan-Yevlax”a üç cavabsız qolla qalib gəldikləri matçla bağlı fikirlərini bölüşüb

“Turan Tovuz”dan Almeydanın transferi ilə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
11:18
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”dan Almeydanın transferi ilə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Klub iddialara münasibət bildirib
Luis Enrike “Bavariya” ilə matçı Nadal-Federer rəqabətinə bənzədib
11:03
Futbol

Luis Enrike “Bavariya” ilə matçı Nadal-Federer rəqabətinə bənzədib

PSJ-nin baş məşqçisi Münhen səfəri öncəsi iddialı danışıb
Qızlardan ibarət Azərbaycan millisi UEFA İnkişaf Turnirində çıxış edəcək
10:39
Futbol

Qızlardan ibarət Azərbaycan millisi UEFA İnkişaf Turnirində çıxış edəcək

Görüş Binə stadionunda keçiriləcək
“Real” azarkeşlərinin bir milyon imzalıq etirazı
10:24
Futbol

“Real” azarkeşlərinin bir milyon imzalıq etirazı

Madrid klubu və azarkeşlər arasında Kilian Mbappe böhranı yaşanır
Tomas Parti ittihamları rədd edib: Məhkəmə prosesi təxirə salına bilər
09:55
Futbol

Tomas Parti ittihamları rədd edib: Məhkəmə prosesi təxirə salına bilər

Qanalı futbolçuya qarşı zorakılıq ittihamlarının sayı səkkizə çatıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər
La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 01:05
Futbol

La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO

Vinisius Juniorun dublu “kral klubu”na qələbə qazandırıb