6 May 2026
AZ

“Real” azarkeşlərinin bir milyon imzalıq etirazı

Futbol
Xəbərlər
6 May 2026 10:24
83
“Real” azarkeşlərinin bir milyon imzalıq etirazı

İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasının azarkeşləri komandanın hücumçusu Kilian Mbappenin klubdan göndərilməsi üçün genişmiqyaslı kampaniyaya başlayıblar. Sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılan “Mbappe Out” petisiyasına qısa müddətdə 1 278 219 nəfər imza atıb.

İdman.Biz ESPN-ə istinadla xəbər verir ki, fanatların səbrini daşıran son damla fransalı ulduzun zədə səbəbindən verilən qısamüddətli istirahət zamanı İtaliyaya səfəri olub. Komandanın İspaniya La Liqasında “Barselona” ilə çətin çempionluq mübarizəsi apardığı və UEFA Çempionlar Liqasından kənarlaşdığı bir vaxtda Mbappe Sardiniyada aktrisa Ester Eksposito ilə görüntülənib.

Bundan başqa, mətbuatda ulduz futbolçunun nizam-intizam qaydalarını dəfələrlə pozduğu, o cümlədən komandanın birgə nahar yeməyinə 40 dəqiqə gecikdiyi bildirilir. Məşqlər zamanı klubun texniki heyətinə qarşı hörmətsiz davranışı da diqqətdən yayınmayıb. Mbappenin baş məşqçi Alvaro Arbeloanın rəhbərlik etdiyi məşqçilər korpusu ilə münaqişədə olduğu və Vinisius Junior ilə komandada “liderlik savaşı” apardığı iddia edilir. Digər aparıcı futbolçular fransalının aşağı məhsuldarlıq fonunda imtiyazlı statusundan narazıdırlar.

Baxmayaraq ki, bu petisiya hüquqi baxımdan klub prezidenti Florentino Peresi qərar verməyə məcbur etmir, azarkeşlərin bu addımı rəhbərliyə qarşı görünməmiş təzyiq dalğası yaradıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tomas Parti ittihamları rədd edib: Məhkəmə prosesi təxirə salına bilər
09:55
Futbol

Tomas Parti ittihamları rədd edib: Məhkəmə prosesi təxirə salına bilər

Qanalı futbolçuya qarşı zorakılıq ittihamlarının sayı səkkizə çatıb
Avropanın əsl “lift” komandası: “Mets”in inanılmaz rekordu
09:34
Futbol

Avropanın əsl “lift” komandası: “Mets”in inanılmaz rekordu

Fransa təmsilçisi son 24 ildə 17 dəfə liqalar arasında yerini dəyişib
UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya” - PSJ ilə üz-üzə
09:26
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya” - PSJ ilə üz-üzə

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək
“Liverpul” alman yarımmüdafiəçi üçün 40 milyon avro ödəməyə hazırdır
09:09
Dünya futbolu

“Liverpul” alman yarımmüdafiəçi üçün 40 milyon avro ödəməyə hazırdır

“RB Leypsiq” Uedraoqonun transferi üçün 45-50 milyon avro qiymətində danışıqlara başlamağa hazırdır
“Tottenhem” Vuşkoviçlə müqaviləni uzatmaq istəyir
08:15
Dünya futbolu

“Tottenhem” Vuşkoviçlə müqaviləni uzatmaq istəyir

Bu mövsüm 28 matçda Vuşkoviç beş qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib
Karl-Haynts Rummenigge: “Oyunçularımız üç müşketyor kimi döyüşürlər”
07:14
Dünya futbolu

Karl-Haynts Rummenigge: “Oyunçularımız üç müşketyor kimi döyüşürlər”

Məşhur eks-futbolçu “Bavariya” - PSJ oyunu barədə danışıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər
La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 01:05
Futbol

La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO

Vinisius Juniorun dublu “kral klubu”na qələbə qazandırıb