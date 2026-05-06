Flik hələlik Bastoninin “Barselona”ya transferinə razılıq verməyib

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik hələ ki, müdafiəçi Alessandro Bastoninin İtaliyanın “İnter” klubundan transferinə razılıq verməyib.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Matteo Moretto sosial media platforması X-də məlumat verib.
“Məşqçi Hans Flikin son təsdiqi gözlənilir. Deko üçün bu, müdafiəni gücləndirmək üçün prioritet olacaq. Flik hazırda müdafiəçinin bəzi texniki keyfiyyətlərini qiymətləndirir”, - Moretto yazıb.
Daha əvvəl 27 yaşlı Alessandro Bastoninin “İnter”dən “Barselona”ya transfer haqqının 50-60 milyon avro arasında ola biləcəyi bildirilirdi. Transfermarkt müdafiəçinin dəyərini 70 milyon avro olaraq qiymətləndirir.