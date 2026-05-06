6 May 2026
AZ

Ronaldunun oğlu karyerasını Avropada davam etdirə bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 May 2026 19:35
105
Ronaldunun oğlu karyerasını Avropada davam etdirə bilər

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” klubunun portuqaliyalı hücumçusu Kriştianu Ronaldu oğlu Kriştianu Avropa klubuna keçməyi düşünür və atası ilə birlikdə oynamaya bilər.

İdman.Biz-in “The Sun”a istinadən məlumatına görə, “Əl-Nəsr”in gənclər komandasında oynayan 15 yaşlı futbolçu Kriştianu Ronaldu ilə birlikdə oynamazdan əvvəl klubdan ayrılmağa hazırlaşır.

Gənc oyunçu “Real Madrid”, “Bavariya” və PSJ kimi klubların marağına səbəb olub. Mart ayında o, atası zədədən sağalarkən İspaniya klubunun 16 yaşadək futbolçular komandasında məşq edib.

Ronaldunun oğlunun istəyinə baxmayaraq, ailəsi onun Avropaya köçməsinə qarşıdır və onu Səudiyyə Ərəbistanında qalmağa inandırmağa çalışır. Onlar hesab edirlər ki, atası ilə artan diqqət və müqayisələr onun karyerasına mənfi təsir göstərə bilər. Kriştianu Ronaldu həmçinin oğlu ilə birlikdə oynamaq istəyini ifadə edib və dəfələrlə arzusunu bildirib. Bunun gənc oyunçunun peşəkar transfer üçün uyğun olacağı növbəti mövsümdə baş verəcəyi gözlənilirdi.

“Əl-Nəsr”ə qoşulmazdan əvvəl Kriştianu Ronaldu kiçik atasının da oynadığı “Yuventus” və “Mançester Yunayted”in gənclər sistemində irəliləyib. O, həmçinin Portuqaliyanın 15 yaşadək və 17 yaşadək milli komandalarında da oynayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

De la Fuente: “Tanrının köməyilə, Yamal dünya çempionatına əla formada olacaq”
19:50
Dünya futbolu

De la Fuente: “Tanrının köməyilə, Yamal dünya çempionatına əla formada olacaq”

Dünya çempionatı 2026-cı il 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək
“Bavariya” PSJ-nin Çempionlar Liqasında ən çətin səfər rəqibidir
19:20
Dünya futbolu

“Bavariya” PSJ-nin Çempionlar Liqasında ən çətin səfər rəqibidir

PSJ ilk yarımfinal oyununda “Bavariya”nı 5:4 hesabı ilə məğlub edib
Flik hələlik Bastoninin “Barselona”ya transferinə razılıq verməyib
18:38
Dünya futbolu

Flik hələlik Bastoninin “Barselona”ya transferinə razılıq verməyib

Transfermarkt müdafiəçinin dəyərini 70 milyon avro olaraq qiymətləndirir
Alisson Bekker “Yuventus”a keçir
18:07
Futbol

Alisson Bekker “Yuventus”a keçir

Braziliyalı qapıçı İtaliya nəhəngi ilə şəxsi müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb
“Bavariya” - PSJ: Münhendə Paris “atışmasının” davamı olacaqmı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO
16:53
Dünya futbolu

“Bavariya” - PSJ: Münhendə Paris “atışmasının” davamı olacaqmı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO

Parislilər “Allianz Arena”ya minimal üstünlüklə gəlirlər
Əziz Yıldırım “Fənərbağça”nın prezidenti vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb
16:11
Dünya futbolu

Əziz Yıldırım “Fənərbağça”nın prezidenti vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb

O, daha əvvəl 1998-2018-ci illərdə İstanbul nəhənginin prezidenti vəzifəsində çalışıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 01:05
Futbol

La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO

Vinisius Juniorun dublu “kral klubu”na qələbə qazandırıb
Seriya A: “İnter” İtaliya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 00:45
Futbol

Seriya A: “İnter” İtaliya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

“Nerazzurri” 35-ci turda “Parma”ya qalib gələrək çempionluğunu rəsmiləşdirib