Ronaldunun oğlu karyerasını Avropada davam etdirə bilər

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” klubunun portuqaliyalı hücumçusu Kriştianu Ronaldu oğlu Kriştianu Avropa klubuna keçməyi düşünür və atası ilə birlikdə oynamaya bilər.
İdman.Biz-in “The Sun”a istinadən məlumatına görə, “Əl-Nəsr”in gənclər komandasında oynayan 15 yaşlı futbolçu Kriştianu Ronaldu ilə birlikdə oynamazdan əvvəl klubdan ayrılmağa hazırlaşır.
Gənc oyunçu “Real Madrid”, “Bavariya” və PSJ kimi klubların marağına səbəb olub. Mart ayında o, atası zədədən sağalarkən İspaniya klubunun 16 yaşadək futbolçular komandasında məşq edib.
Ronaldunun oğlunun istəyinə baxmayaraq, ailəsi onun Avropaya köçməsinə qarşıdır və onu Səudiyyə Ərəbistanında qalmağa inandırmağa çalışır. Onlar hesab edirlər ki, atası ilə artan diqqət və müqayisələr onun karyerasına mənfi təsir göstərə bilər. Kriştianu Ronaldu həmçinin oğlu ilə birlikdə oynamaq istəyini ifadə edib və dəfələrlə arzusunu bildirib. Bunun gənc oyunçunun peşəkar transfer üçün uyğun olacağı növbəti mövsümdə baş verəcəyi gözlənilirdi.
“Əl-Nəsr”ə qoşulmazdan əvvəl Kriştianu Ronaldu kiçik atasının da oynadığı “Yuventus” və “Mançester Yunayted”in gənclər sistemində irəliləyib. O, həmçinin Portuqaliyanın 15 yaşadək və 17 yaşadək milli komandalarında da oynayıb.