6 May 2026
6 May 2026 20:36
Jerar Pike altı oyunluq diskvalifikasiya edilib

“Andorra” klubunun sahibi olan “Barselona”nın keçmiş müdafiəçisi Jerar Pike komandasının 38-ci turda “Albasete”yə 0:1 hesabı ilə məğlub olmasından sonra Sequndada altı oyunluq diskvalifikasiya edilib.

İdman.Biz bu barədə AS-a istinadən xəbər verir.

Məğlubiyyətdən sonra Pike digər komanda üzvləri ilə birlikdə matçın hakimi Alonso De Ena Volfu hədələyib və onun oyununu tənqid edib. Bu da iclasın protokolunda qeyd edilib.

İntizam komitəsi Pikeni altı oyunluq diskvalifikasiya və iki aylıq matçlara qatılmaqdan məhrum etməklə cəzalandırmaq qərarına gəlib. Diskvalifikasiya “hakimlərə qarşı cüzi aqressiya”ya görə tətbiq edilib. İki aylıq diskvalifikasiya “idman ləyaqətini və ləyaqətini alçaldan kobud və ictimai hərəkətlər” səbəbindən tətbiq olunur.

Klub həmçinin 1500 avro cərimə edilib və stadionu iki oyun üçün qismən bağlanıb.

