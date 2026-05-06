Alvares “Arsenal”la oyunda yeni zədə almayıb – The Touchline

“Atletiko Madrid”in hücumçusu Xulian Alvares tibbi müayinələrdən keçib və onun yeni zədə almadığı və ya əvvəlki zədəsini ağırlaşdırmadığı təsdiqlənib. Hücumçu, ötən həftə ağrıyan topuğundan zədə aldıqdan sonra UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinalının “Arsenal”a qarşı (0:1) cavab oyununda əvəzetmə istəyib.
İdman.Biz-in “The Touchline”a istinadən xəbərinə görə, o, hazırda yaxşı vəziyyətdədir və sağalır.
Alvares “Arsenal”la matçın 66-cı dəqiqəsində əvəzləndi. Onun yerinə hücumçu Aleks Baena gəldi. Madrid klubu 1:0 hesablı məğlubiyyətlə üzləşib və yarışdan çıxıb.
Alvaresin “Atletiko” ilə hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Bu mövsüm hücumçu klubun heyətində bütün yarışlarda 49 oyunda meydana çıxıb, 20 qol vurub və doqquz məhsuldar ötürmə edib.