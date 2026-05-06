De la Fuente: “Tanrının köməyilə, Yamal dünya çempionatına əla formada olacaq”

İspaniya millisinin baş məşqçisi Luis de la Fuente “Barselona” və milli komandanın cinah oyunçusu Lamin Yamal haqqında danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, cinah oyunçusu hazırda sol ayağındakı əzələ yırtığından sağalır.
“Böyük istedadından əlavə, o, gündə üç saat məşq edir, idman zalına gedir, fizioterapevt, diyetoloq və psixoloqla görüşür və özünü ən vacib olan “görünməz məşqinə” həsr edir. “Görünməz məşq” bir çox insanın bilmədiyi bir şeydir. Söhbət 24/7 işinizə diqqət yetirməkdən gedir. Heç kim Laminaya pulsuz heç nə vermir.
Mən Lamin haqqında danışıram, çünki onu çox yaxşı tanıyıram. Tanrının köməyilə, o, dünya çempionatı üçün əla formada olacaq”, - Sport.es de la Fuentedən sitat gətirir.
Dünya çempionatı 2026-cı il 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək.
Bu mövsüm Yamal bütün turnirlərdə 45 oyun keçirib, 24 qol vurub və 18 məhsuldar ötürmə edib.