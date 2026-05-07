7 May 2026
AZ

Rafinya “Barselona”dan ayrılacağı ilə bağlı şayiələri təkzib edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 May 2026 09:08
138
Rafinya “Barselona”dan ayrılacağı ilə bağlı şayiələri təkzib edib

“Barselona”nın hücumçusu Rafinya klubdan ayrıla biləcəyi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib.

İdman.Biz bildirir ki, o, bu barədə yazan jurnalisti tənqid edib.

“Mənim mümkün gedişimlə bağlı həmin məqaləni yazan jurnalist əvvəllər mənim haqqımda başqa yalan məlumatlar dərc etmişdi. O, klubla görüşdüyümü iddia edib və “Barselona”da qalıb-qalmayacağım da daxil olmaqla şübhələrim olduğunu bildirib.

Bu adam yalan danışmaqdan başqa bir şey etmir. Hər dəfə bir xəbər dərc etdikdə onu silməli olur - həmişə və ya demək olar ki, həmişə. Onun dediyi hər şey tamamilə mənasızdır", - “Barca Times” qəzeti Rafinyanın sosial media hesabından sitat gətirib.

Daha əvvəl mediada Rafinyanın “Barselona” rəhbərliyini klubdakı gələcəyi ilə bağlı şübhələri barədə məlumatlandırdığı bildirilirdi. Rafinya zədə səbəbindən bu mövsüm həm klub, həm də milli üçün 23 oyunu buraxıb. Oyunçunun “Barselona” ilə hazırkı əmək müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kazemirodan Karragerə: “Mənə görə iki final uduzub”
09:54
Futbol

Kazemirodan Karragerə: “Mənə görə iki final uduzub”

Braziliyalı ulduz tənqidlərə çempionluqları ilə reaksiya verib
UEFA Konfrans Liqasında finalçılar müəyyənləşir
09:26
Dünya futbolu

UEFA Konfrans Liqasında finalçılar müəyyənləşir

Hər iki görüş saat 23:00-da start götürəcək
UEFA Avropa Liqasında finalçılar bəlli olur
09:20
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqasında finalçılar bəlli olur

Final oyunu mayın 20-də İstanbulda təşkil olunacaq
“Pari Sen-Jermen” Çempionlar Liqasının finalına yüksəldikdən sonra iki milli rekorda imza atıb
08:05
Dünya futbolu

“Pari Sen-Jermen” Çempionlar Liqasının finalına yüksəldikdən sonra iki milli rekorda imza atıb

PSJ ardıcıl iki mövsümdə Avropa Kuboku/Çempionlar Liqası finalına çıxan ilk Fransa komandasıdır
“Benfika”nın futbolçusu FİFA-dan cəza alıb
07:10
Dünya futbolu

“Benfika”nın futbolçusu FİFA-dan cəza alıb

Canluka Prestianni ötən ilin noyabr ayında Argentina millisində debüt edib
PSJ ardıcıl iki dəfə Çempionlar Liqasını qazanan ikinci klub ola bilər
06:11
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl iki dəfə Çempionlar Liqasını qazanan ikinci klub ola bilər

Daha əvvəl yalnız “Real Madrid” titulunu qoruya bilib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir