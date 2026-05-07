7 May 2026
AZ

Kazemirodan Karragerə: “Mənə görə iki final uduzub”

Futbol
Xəbərlər
7 May 2026 09:54
23
Kazemirodan Karragerə: “Mənə görə iki final uduzub”

İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Kazemiro sabiq futbolçu Ceymi Karragerin onun ünvanına səsləndirdiyi tənqidlərə münasibət bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, braziliyalı ulduz hazırda televiziyada çıxış edənlərin çoxunun düşünmədən danışdığını qeyd edib. O, bu növ mübahisələrə girməyi heç vaxt sevmədiyini vurğulayıb.

Kazemiro Karragerin emosiyalarını başa düşdüyünü bildirərək rəqibinə keçmişi xatırladıb. Təcrübəli oyunçu bildirib ki, o, İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasının heyətində Karragerin vaxtilə çıxış etdiyi komandaya qarşı iki Çempionlar Liqası finalında qalib gəlib.

Yarımmüdafiəçinin sözlərinə görə, bir klub eyni adama iki final uduzursa, bu, həmin şəxsdə mütləq xoşagəlməz izlər buraxır.

Buna baxmayaraq, yarımmüdafiəçi sabiq futbolçuya qarşı heç bir neqativ hissi olmadığını və ona keçmiş oyunçu kimi hörmət etdiyini deyib.

O, Karragerin daha sonra səhvini etiraf edərək fikrini dəyişməsini ən vacib məqam kimi dəyərləndirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Neftçi”nin transfer qadağası yaxın günlərdə götürüləcək - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
10:04
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin transfer qadağası yaxın günlərdə götürüləcək - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Klub rəsmiləri qadağanın texniki səbəbdən yarandığını bildirib
UEFA Konfrans Liqasında finalçılar müəyyənləşir
09:26
Dünya futbolu

UEFA Konfrans Liqasında finalçılar müəyyənləşir

Hər iki görüş saat 23:00-da start götürəcək
UEFA Avropa Liqasında finalçılar bəlli olur
09:20
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqasında finalçılar bəlli olur

Final oyunu mayın 20-də İstanbulda təşkil olunacaq
Rafinya “Barselona”dan ayrılacağı ilə bağlı şayiələri təkzib edib
09:08
Dünya futbolu

Rafinya “Barselona”dan ayrılacağı ilə bağlı şayiələri təkzib edib

Daha əvvəl Rafinyanın “Barselona” rəhbərliyini klubdakı gələcəyi ilə bağlı şübhələri barədə məlumatlandırdığı deyilirdi
“Pari Sen-Jermen” Çempionlar Liqasının finalına yüksəldikdən sonra iki milli rekorda imza atıb
08:05
Dünya futbolu

“Pari Sen-Jermen” Çempionlar Liqasının finalına yüksəldikdən sonra iki milli rekorda imza atıb

PSJ ardıcıl iki mövsümdə Avropa Kuboku/Çempionlar Liqası finalına çıxan ilk Fransa komandasıdır
“Benfika”nın futbolçusu FİFA-dan cəza alıb
07:10
Dünya futbolu

“Benfika”nın futbolçusu FİFA-dan cəza alıb

Canluka Prestianni ötən ilin noyabr ayında Argentina millisində debüt edib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir