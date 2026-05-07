7 May 2026
AZ

Cesse Sekidika: “Çempionlar Liqası bizim üçün böyük fürsətdir” - MÜSAHİBƏ

Futbol
Müsahibə
7 May 2026 10:38
119
Cesse Sekidika: “Çempionlar Liqası bizim üçün böyük fürsətdir” - MÜSAHİBƏ

“Mövsümün əvvəlində zədə problemlərim oldu və bu, ritm tapmağımı, stabil çıxış etməyimi çətinləşdirdi”.

Bunu “Sabah”ın nigeriyalı futbolçusu Cesse Sekidika futbolinfo.az verdiyi müsahibədə deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

– Çempionatdakı son üç oyunda “Kəpəz”, “Neftçi” və “Turan Tovuz”la qarşılaşacaqsınız. Artıq sizin üçün formal xarakter daşıyan bu matçlarda da məqsəd mütləq qələbə qazanmaq olacaq, yoxsa futbolçular ilk növbədə böyük güc sərf etməməyə, özlərini zədədən qorumağa çalışacaqlar?

– Bu səviyyədə hər oyun önəmlidir. Biz klubu, azarkeşləri və özümüzü təmsil edirik, ona görə də yanaşma dəyişmir – hər matça qələbə üçün çıxırıq. Əlbəttə, qarşıda vacib final oyunu olduğu üçün formada qalmaq da önəmlidir, amma komandanın standartı eyni qalır.

– Liqa matçları ilə müqayisədə Azərbaycan Kubokunun finalında “Zirə” ilə keçirəcəyiniz qarşılaşma sizin üçün böyük əhəmiyyət kəsb edəcək. Ardıcıl 2-ci dəfə kuboku götürə və mövsümü “qızıl dubl” ilə tamamlaya biləcəksiniz?

– Kubokun finalı bizim üçün çox önəmlidir. Çempionluq böyük uğur idi, amma biz daha çoxunu istəyirik. “Zirə”nin güclü və yaxşı təşkil olunmuş komanda olduğunu bilirik, ona görə də asan olmayacaq. Amma öz keyfiyyətimizə və mentalitetimizə inanırıq. Ən yaxşı oyunumuzu sərgiləsək, mövsümü “qızıl dubl”la başa vura bilərik.

– Adətən əsas heyətdə yer almır, sonradan meydana buraxılırsınız. Bunun səbəbini nədə görürsünüz? Az oynamağınız yayda komandadan ayrılmağınıza səbəb ola bilərmi?

– Mövsümün əvvəlində zədə problemlərim oldu və bu, ritm tapmağımı, stabil çıxış etməyimi çətinləşdirdi. Heyəti baş məşqçi müəyyənləşdirir, onun qərarına hörmətlə yanaşmalıyıq. Bu, futbolun bir parçasıdır. Düzü, hazırda bütün diqqətimi mövsümü güclü başa vurmaq və komandaya maksimum fayda verməyə yönəltmişəm.

– “Sabah” Azərbaycanı Çempionlar Liqasında təmsil edəcək. “Qarabağ”ın Avropadakı möhtəşəm uğurlarından sonra azarkeşlər komandanıza qarşı da tələbkar olacaqlar. Sizcə, “Sabah” “Qarabağ”ın ÇL-dəki uğurunu təkrarlaya biləcək?

– “Qarabağ” Azərbaycan futbolunu Avropada çox yüksək səviyyədə təmsil edib və buna görə böyük hörmətə layiqdir. “Sabah” üçün isə bu, yeni çağırış və böyük fürsətdir. İnanıram ki, komandamız Avropada da yaxşı nəticələr qazanacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Kubokunda 1992-ci ildən bu günə qədər BÜTÜN FİNALLAR
11:33
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Kubokunda 1992-ci ildən bu günə qədər BÜTÜN FİNALLAR

Kubokun ilk qalibi “İnşaatçı”, son çempion isə “Sabah”dır
“Borussiya Dortmund”un futbolçusu 30 yaşında karyerasını bitirir
11:22
Futbol

“Borussiya Dortmund”un futbolçusu 30 yaşında karyerasını bitirir

Niklas Süle “Hoffenhaym”la matçda aldığı diz zədəsindən sonra dayanmaq qərarı verib
Çempionlar Liqasında hakim qalmaqalı böyüyür
10:21
Futbol

Çempionlar Liqasında hakim qalmaqalı böyüyür

“Bavariya” PSJ ilə oyundakı qərarlardan narazıdır
“Neftçi”nin transfer qadağası yaxın günlərdə aradan qaldırılacaq - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
10:04
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin transfer qadağası yaxın günlərdə aradan qaldırılacaq - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Klub rəsmiləri qadağanın texniki səbəbdən yarandığını bildirib
Kazemirodan Karragerə: “Mənə görə iki final uduzub”
09:54
Futbol

Kazemirodan Karragerə: “Mənə görə iki final uduzub”

Braziliyalı ulduz tənqidlərə çempionluqları ilə reaksiya verib
UEFA Konfrans Liqasında finalçılar müəyyənləşir
09:26
Dünya futbolu

UEFA Konfrans Liqasında finalçılar müəyyənləşir

Hər iki görüş saat 23:00-da start götürəcək

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir