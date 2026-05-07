7 May 2026
AZ

Azərbaycan Kubokunda 1992-ci ildən bu günə qədər BÜTÜN FİNALLAR

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
7 May 2026 11:33
90
Azərbaycan Kubokunda 1992-ci ildən bu günə qədər BÜTÜN FİNALLAR

Peşəkar Futbol Liqası 1992-ci ildən bəri keçirilən futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün finalları təqdim edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, kubokun ilk qalibi “İnşaatçı”, son çempion isə “Sabah”dır.

Qeyd edək ki, “Sabah” və “Zirə” arasında oynanılacaq final qarşılaşması mayın 13-də “Neftçi Arena”da baş tutacaq. Görüşün start fiti saat 20:00-da səslənəcək.

Azərbaycan Kuboku: Bütün finallar

1992 “Kür” - “İnşaatçı” (Bakı) 1:2

1993 “İnşaatçı” (Sabirabad) - “Qarabağ” 0:1

1993/1994 “Kəpəz” - “Xəzər” (Lənkəran) 2:0

1994/1995 “Neftçi” - “Kür-Nur” 1:0

1995/1996 “Neftçi” - “Qarabağ” 3:0

1996/1997 “Kəpəz” - “Xəzri” 1:0

1997/1998 “Kəpəz” - “Qarabağ” 2:0

1998/1999 “Şəmkir” - “Neftçi” 0:0, pen. 3:5

1999/2000 “Kəpəz” - “Qarabağ” 2:1

2000/2001 “Şəfa” - “Neftçi” 2:1

2001/2002 Yarımçıq qalıb

2002/2003 Keçirilməyib

2003/2004 “Şəmkir” - “Neftçi” 0:1

2004/2005 “İnter” - “Bakı” 1:2

2005/2006 “Qarabağ” - “Karvan” 2:1

2006/2007 “Xəzər-Lənkəran” - “MKT-Araz” 1:0

2007/2008 “Xəzər-Lənkəran” - “İnter” 2:0

2008/2009 “İnter” - “Qarabağ” 0:1

2009/2010 “Xəzər-Lənkəran” - “Bakı” 1:2

2010/2011 “Xəzər Lənkəran” - “İnter” 1:1, pen. 4:2

2011/2012 “Neftçi” - “Bakı” 0:2

2012/2013 “Neftçi” - “Xəzər Lənkəran” 0:0, pen.5:3

2013/2014 “Qəbələ” - “Neftçi” 1:1, pen. 2:3

2014/2015 “Qarabağ” - “Neftçi” 3:1

2015/2016 “Qarabağ” - “Neftçi” 1:0, ə.v.

2016/2017 “Qarabağ” - “Qəbələ” 2:0

2017/2018 “Keşlə” - “Qəbələ” 1:0

2018/2019 “Qəbələ” - “Sumqayıt” 1:0

2019/2020 Yarımçıq qalıb

2020/2021 “Keşlə” - “Sumqayıt” 2:1

2021/2022 “Qarabağ” - “Zirə” 1:1, pen.4:3

2022/2023 “Qəbələ” - “Neftçi” 1:0 ə.v.

2023/2024 “Qarabağ” - “Zirə” 2:1

2024/2025 “Sabah” - “Qarabağ” 3:2, ə.v.

2025/2026 “Sabah” - “Zirə”

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Cesse Sekidika: “Çempionlar Liqası bizim üçün böyük fürsətdir” - MÜSAHİBƏ
10:38
Futbol

Cesse Sekidika: “Çempionlar Liqası bizim üçün böyük fürsətdir” - MÜSAHİBƏ

“Sabah”ın oyunçusu “qızıl dubl” hədəfindən söz açdı
“Neftçi”nin transfer qadağası yaxın günlərdə aradan qaldırılacaq - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
10:04
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin transfer qadağası yaxın günlərdə aradan qaldırılacaq - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Klub rəsmiləri qadağanın texniki səbəbdən yarandığını bildirib
FIFA “Neftçi”yə transfer qadağası tətbiq edib
01:43
Azərbaycan futbolu

FIFA “Neftçi”yə transfer qadağası tətbiq edib

Transfer qadağası qarşıdakı üç “transfer pəncərəsi” dönəmində qüvvədə olacaq
Birinci Liqa: Sona iki tur qalmış “Səbail” “Şəfa” ilə aradakı fərqi azaltdı
6 May 19:04
Azərbaycan futbolu

Birinci Liqa: Sona iki tur qalmış “Səbail” “Şəfa” ilə aradakı fərqi azaltdı - YENİLƏNİB

Turnir qaydalarına əsasən Birinci Liqa qalibi Premyer Liqaya yüksəlir
“Sumqayıt”ın zədələnən futbolçusunun son durumu - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
6 May 18:23
Futbol

“Sumqayıt”ın zədələnən futbolçusunun son durumu - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Keffel Resendenin oyunlarda iştirakı sual altındadır
Əliyar Ağayev Əvəzedicilər Liqasının oyununu idarə edəcək
6 May 17:43
Azərbaycan futbolu

Əliyar Ağayev Əvəzedicilər Liqasının oyununu idarə edəcək

7-10 may tarixlərində keçiriləcək turun proqramı müəyyənləşib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir