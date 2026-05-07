Azərbaycan Kubokunda 1992-ci ildən bu günə qədər BÜTÜN FİNALLAR

Peşəkar Futbol Liqası 1992-ci ildən bəri keçirilən futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün finalları təqdim edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, kubokun ilk qalibi “İnşaatçı”, son çempion isə “Sabah”dır.
Qeyd edək ki, “Sabah” və “Zirə” arasında oynanılacaq final qarşılaşması mayın 13-də “Neftçi Arena”da baş tutacaq. Görüşün start fiti saat 20:00-da səslənəcək.
Azərbaycan Kuboku: Bütün finallar
1992 “Kür” - “İnşaatçı” (Bakı) 1:2
1993 “İnşaatçı” (Sabirabad) - “Qarabağ” 0:1
1993/1994 “Kəpəz” - “Xəzər” (Lənkəran) 2:0
1994/1995 “Neftçi” - “Kür-Nur” 1:0
1995/1996 “Neftçi” - “Qarabağ” 3:0
1996/1997 “Kəpəz” - “Xəzri” 1:0
1997/1998 “Kəpəz” - “Qarabağ” 2:0
1998/1999 “Şəmkir” - “Neftçi” 0:0, pen. 3:5
1999/2000 “Kəpəz” - “Qarabağ” 2:1
2000/2001 “Şəfa” - “Neftçi” 2:1
2001/2002 Yarımçıq qalıb
2002/2003 Keçirilməyib
2003/2004 “Şəmkir” - “Neftçi” 0:1
2004/2005 “İnter” - “Bakı” 1:2
2005/2006 “Qarabağ” - “Karvan” 2:1
2006/2007 “Xəzər-Lənkəran” - “MKT-Araz” 1:0
2007/2008 “Xəzər-Lənkəran” - “İnter” 2:0
2008/2009 “İnter” - “Qarabağ” 0:1
2009/2010 “Xəzər-Lənkəran” - “Bakı” 1:2
2010/2011 “Xəzər Lənkəran” - “İnter” 1:1, pen. 4:2
2011/2012 “Neftçi” - “Bakı” 0:2
2012/2013 “Neftçi” - “Xəzər Lənkəran” 0:0, pen.5:3
2013/2014 “Qəbələ” - “Neftçi” 1:1, pen. 2:3
2014/2015 “Qarabağ” - “Neftçi” 3:1
2015/2016 “Qarabağ” - “Neftçi” 1:0, ə.v.
2016/2017 “Qarabağ” - “Qəbələ” 2:0
2017/2018 “Keşlə” - “Qəbələ” 1:0
2018/2019 “Qəbələ” - “Sumqayıt” 1:0
2019/2020 Yarımçıq qalıb
2020/2021 “Keşlə” - “Sumqayıt” 2:1
2021/2022 “Qarabağ” - “Zirə” 1:1, pen.4:3
2022/2023 “Qəbələ” - “Neftçi” 1:0 ə.v.
2023/2024 “Qarabağ” - “Zirə” 2:1
2024/2025 “Sabah” - “Qarabağ” 3:2, ə.v.
2025/2026 “Sabah” - “Zirə”