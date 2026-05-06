6 May 2026 17:43
Əliyar Ağayev Əvəzedicilər Liqasının oyununu idarə edəcək

Əvəzedicilər liqasında 25-ci turun təyinatları açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, FIFA referisi Əliyar Ağayev “Zirə-2” - “Sumqayıt-2" matçını idarə edəcək.

7 may (cümə axşamı)
17:00. “Neftçi-2” – “Araz-Naxçıvan-2”
Hakimlər: Pərviz İbrahimov, İlkin Mustafazadə, Vüsal Xəlilzadə, Ləman Əmirli
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov
AFFA nümayəndəsi: Müzəffər Müzəffərli
Palms Sports Futbol Mərkəzi (Dördüncü meydança)

8 may (cümə)
13:00. “Zirə-2” - “Sumqayıt-2”
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Rizvan Süleymanov, Cavid Ömərov, Vüqar Alıyev
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev
AFFA nümayəndəsi: Xatirə Aslanova
Palms Sports Futbol Mərkəzi (Dördüncü meydança)

16:00. “Turan Tovuz-2” - “Qarabağ-2”
Hakimlər: Elçin Abdullayev, Taleh Məmmədov, Qəzənfər Məmmədov, Samir Hüseynov
Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov
AFFA nümayəndəsi: Novruz Əzimov
Gəncə şəhər stadionu (ehtiyat meydança)

9 may (şənbə)
16:30. “Kəpəz-2” - “Şamaxı-2”
Hakimlər: Niyaz Əhmədov, Elvin Mədətov, Ağadur Mahmudov, Rüfət Əhmədov
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov
AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov
Gəncə şəhər stadionu (ehtiyat meydança)

10 may (bazar)
16:00. “Qəbələ-2” - “Sabah-2”
Hakimlər: İslam Məmmədov, Kamran Bayramov, Rəşad Quliyev, Sərxan İsmayılov
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov
AFFA nümayəndəsi: Mahal Məmmədov
Qəbələ şəhər stadionu (ehtiyat meydança)

