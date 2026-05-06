6 May 2026
AZ

AFFA İntizam Komitəsi “Sumqayıt”ın prezidenti və baş məşqçisini cəzalandırıb

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
6 May 2026 16:35
70
AFFA İntizam Komitəsi “Sumqayıt”ın prezidenti və baş məşqçisini cəzalandırıb

AFFA İntizam Komitəsi “Sumqayıt” klubunun prezidenti Raid Rəfiyevlə komandanın baş məşqçisi Saşa İliçi cəzalandırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bununla bağlı qərar qurumun iclasında qəbul edilib.

Riad Rəfiyev Premyer Liqanın 30-cu turunun “Kəpəz”lə matçından sonra hakimlərin otağına daxil olduğu üçün ikisi şərti olmaqla, beş oyunluq cəza alıb. Klub isə 5000 min manat ziyana düşüb.

Baş məşqçi Saşa İliç isə hakimin qərarına etiraza görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün qarşıdakı iki oyunu buraxacaq. “Sumqayıt” serbiyalı mütəxəssisin davranışına görə 5000 manat cərimə edilib.

Qeyd edək ki, “Kəpəz” - ”Sumqayıt” qarşılaşması Gəncə klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Xankəndi”nin futbolçusu: “Çempionluq yolunda vacib addım atdıq”
16:40
Azərbaycan futbolu

“Xankəndi”nin futbolçusu: “Çempionluq yolunda vacib addım atdıq”

Tural Qürbətov komandasının İkinci Liqanın 25-ci turunda “Quba” üzərində qələbəsini şərh edib

“Neftçi”nin yarımmüdafiəçisi: “Avropa şansımız kifayət qədər realdır”
16:28
Futbol

“Neftçi”nin yarımmüdafiəçisi: “Avropa şansımız kifayət qədər realdır”

İfeanyi Metyu çətin qələbəni şərh edib
“Şəfa”nın prezidenti: “Atletik”in sistemini tətbiq etmək istəyirik” - MÜSAHİBƏ
14:41
Azərbaycan futbolu

“Şəfa”nın prezidenti: “Atletik”in sistemini tətbiq etmək istəyirik” - MÜSAHİBƏ

Kənan Sadıqlı “Şəfa”nın gələcək planlarını açıqladı
Emin Mahmudov: “Konfrans Liqasını yox, gələcək oyunları düşünməliyik”
14:26
Futbol

Emin Mahmudov: “Konfrans Liqasını yox, gələcək oyunları düşünməliyik”

“Neftçi”nin futbolçusu Emin Mahmudov “Karvan-Yevlax”la 3:0 qələbəni dəyərləndirib
“Sabah”ın prezidenti: “Güclü “Qarabağ” bizi daha sürətli inkişaf etməyə məcbur etdi”
14:12
Futbol

“Sabah”ın prezidenti: “Güclü “Qarabağ” bizi daha sürətli inkişaf etməyə məcbur etdi”

Maqsud Adıgözəlov cari mövsüm avrokuboklarda uğurla çıxış etmək istədiklərini bildirib
AFFA-dan texnoloji sıçrayış: Oyunlar artıq tam analiz olunur - FOTO
13:27
Azərbaycan futbolu

AFFA-dan texnoloji sıçrayış: Oyunlar artıq tam analiz olunur - FOTO

Sistem artıq bir neçə yaş qrupu və liqalarda tətbiq olunur

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər
La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 01:05
Futbol

La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO

Vinisius Juniorun dublu “kral klubu”na qələbə qazandırıb