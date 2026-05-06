6 May 2026
AZ

“Neftçi”nin yarımmüdafiəçisi: “Avropa şansımız kifayət qədər realdır”

Futbol
Xəbərlər
6 May 2026 16:28
85
“Neftçi”nin yarımmüdafiəçisi: “Avropa şansımız kifayət qədər realdır”

“Yaxşı oyun alındı. Çətin olacağını bilirdik. Çox çalışdıq və qalib gəldik”.

İdman.Biz sportnet.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Neftçi”nin futbolçusu İfeanyi Metyu səfərdə “Karvan-Yevlax”ı 3:0 hesabı ilə məğlub etdikləri Misli Premyer Liqasının 30-cu tur matçından sonra deyib.

Nigeriyalı yarımmüdafiəçi son 3 görüşdə UEFA Konfrans Liqasına vəsiqə uğrunda mübarizəni davam etdirəcəklərini bildirib. 29 yaşlı oyunçunun fikrincə, komandasının avrokubok şansları kifayət qədər realdır.

Metyu gələn mövsüm də ”Neftçi”də qalıb-qalmayacağını hələ bilmədiyini söyləyib: “Bu, sevdiyim klubdur, buradakı insanlarla münasibətim çox yaxşıdır. Mövsüm bitsin, agentimlə müzakirə edəcəyik”.

Qeyd edək ki, İfeanyu Metyu 2025-ci ilin sentyabrında “Neftçi”yə 1 illik müqavilə əsasında transfer olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bavariya” - PSJ: Münhendə Paris “atışmasının” davamı olacaqmı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:53
Dünya futbolu

“Bavariya” - PSJ: Münhendə Paris “atışmasının” davamı olacaqmı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Parislilər “Allianz Arena”ya minimal üstünlüklə gəlirlər
“Xankəndi”nin futbolçusu: “Çempionluq yolunda vacib addım atdıq”
16:40
Azərbaycan futbolu

“Xankəndi”nin futbolçusu: “Çempionluq yolunda vacib addım atdıq”

Tural Qürbətov komandasının İkinci Liqanın 25-ci turunda “Quba” üzərində qələbəsini şərh edib

AFFA İntizam Komitəsi “Sumqayıt”ın prezidenti və baş məşqçisini cəzalandırıb
16:35
Azərbaycan futbolu

AFFA İntizam Komitəsi “Sumqayıt”ın prezidenti və baş məşqçisini cəzalandırıb

Bu barədə AFFA İntizam Komitəsi məlumat yayıb
Əziz Yıldırım “Fənərbağça”nın prezidenti vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb
16:11
Dünya futbolu

Əziz Yıldırım “Fənərbağça”nın prezidenti vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb

O, daha əvvəl 1998-2018-ci illərdə İstanbul nəhənginin prezidenti vəzifəsində çalışıb

Dostu toya görə Kompanidən inciyib
15:41
Futbol

Dostu toya görə Kompanidən inciyib

Nedum Onuoha keçmiş komanda yoldaşından giley edib
“Şəfa”nın prezidenti: “Atletik”in sistemini tətbiq etmək istəyirik” - MÜSAHİBƏ
14:41
Azərbaycan futbolu

“Şəfa”nın prezidenti: “Atletik”in sistemini tətbiq etmək istəyirik” - MÜSAHİBƏ

Kənan Sadıqlı “Şəfa”nın gələcək planlarını açıqladı

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər
La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 01:05
Futbol

La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO

Vinisius Juniorun dublu “kral klubu”na qələbə qazandırıb