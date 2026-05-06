6 May 2026
6 May 2026 13:14
Bu gün Birinci Liqada çempion müəyyənləşə bilər

Azərbaycan Birinci Liqasında 25-ci turun oyunları davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün çempionun adına aydınlıq gələ bilər.

Lider “Şəfa” autsayder “Difai” ilə səfərdə qarşılaşacaq. İkinci pillədə qərarlaşan “Səbail” isə “Zaqatala”nın qonağı olacaq. Hazırda “Şəfa” ilə “Səbail” arasında 7 xallıq fərq mövcuddur.

“Şəfa” bu turda qələbə qazansa, bitməsinə iki tur qalmış çempionluğunu rəsmiləşdirəcək. Eyni zamanda “Səbail”in “Zaqatala”ya məğlub olması “Şəfa”nın mövcud xal üstünlüyünü həlledici edə bilər.

Qeyd edək ki, turnir qaydalarına əsasən birinci Liqanın qalibi növbəti mövsümdə Premyer Liqaya birbaşa yüksəlir.

6 may (çərşənbə)
16:00. “Şimal” - MOİK
Şamaxı OİK stadionu

16:00. “Difai” - “Şəfa”
Buzovna qəsəbə stadionu

16:00. “Zaqatala” - “Səbail”
Zaqatala OİK stadionu

