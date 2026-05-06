6 May 2026
AZ

İmad Faraj: “Baş məşqçi bizi xəbərdar etmişdi”

Futbol
Xəbərlər
6 May 2026 11:33
122
İmad Faraj: “Baş məşqçi bizi xəbərdar etmişdi”

“Oyunun çətin olacağını bilirdik. Baş məşqçi bizə bunu başa salmışdı”.

Bu sözləri “Neftçi”nin futbolçusu İmad Faraj deyib.

Oyunçu Misli Premyer Liqasının 30-cu turunda “Karvan-Yevlax”a üç cavabsız qolla qalib gəldikləri matçla bağlı fikirlərini bölüşüb.

“Rəqibi təhlil etmişdik. Onların sonuncu yerdə qərarlaşmasına baxmayaq bizi asan matç gözləmədiyini bilirdik. Bunun üçün hazırlaşmışdıq. İlk hissənin sonlarında mən fərqləndim və oyun açıldı”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında söyləyib.

Cinah oyunçusu ikinci yarıda daha iki qol vurduqdan sonra bir az rahatladıqlarını sözlərinə əlavə edib:

“İkinci yarıdakı iki qoldan sonra bir az rahatladıq. Oyun daha böyük hesabla bitə bilərdi. 4:0, 5:0 da olar bilərdi. 3:0 da heç də pis nəticə deyil. Bizim üçün əsas üç xal qazanmaq idi ki, dördüncü pillədəki mövqeyimizi qoruyaq”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Turan Tovuz”dan Almeydanın transferi ilə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
11:18
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”dan Almeydanın transferi ilə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Klub iddialara münasibət bildirib
Luis Enrike “Bavariya” ilə matçı Nadal-Federer rəqabətinə bənzədib
11:03
Futbol

Luis Enrike “Bavariya” ilə matçı Nadal-Federer rəqabətinə bənzədib

PSJ-nin baş məşqçisi Münhen səfəri öncəsi iddialı danışıb
Halk yeni komandası ilə müqavilə imzaladı - VİDEO
10:51
Futbol

Halk yeni komandası ilə müqavilə imzaladı - VİDEO

Braziliyalı hücumçu beş illik uğurlu dövrdən sonra “Atletiko Mineyro” ilə vidalaşıb
Qızlardan ibarət Azərbaycan millisi UEFA İnkişaf Turnirində çıxış edəcək
10:39
Futbol

Qızlardan ibarət Azərbaycan millisi UEFA İnkişaf Turnirində çıxış edəcək

Görüş Binə stadionunda keçiriləcək
“Real” azarkeşlərinin bir milyon imzalıq etirazı
10:24
Futbol

“Real” azarkeşlərinin bir milyon imzalıq etirazı

Madrid klubu və azarkeşlər arasında Kilian Mbappe böhranı yaşanır
Tomas Parti ittihamları rədd edib: Məhkəmə prosesi təxirə salına bilər
09:55
Futbol

Tomas Parti ittihamları rədd edib: Məhkəmə prosesi təxirə salına bilər

Qanalı futbolçuya qarşı zorakılıq ittihamlarının sayı səkkizə çatıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər
La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 01:05
Futbol

La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO

Vinisius Juniorun dublu “kral klubu”na qələbə qazandırıb