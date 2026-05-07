7 May 2026
AZ

“Pari Sen-Jermen” Çempionlar Liqasının finalına yüksəldikdən sonra iki milli rekorda imza atıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 May 2026 08:05
181
“Pari Sen-Jermen” Çempionlar Liqasının finalına yüksəldikdən sonra iki milli rekorda imza atıb

Fransanın PSJ klubu 2025/26 mövsümündə UEFA Çempionlar Liqasının finalına vəsiqə qazanaraq iki milli rekorda imza atıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu, “qırmızı-göylər”in yarımfinalda “Bavariya”nı ümumi hesabla (5:4, 1:1) məğlub etməsindən sonra mümkün olub.

Stat Fooball-a görə, PSJ ardıcıl iki mövsümdə Avropa Kuboku/Çempionlar Liqası finalına çıxan ilk Fransa komandasıdır. Bundan əlavə, parislilər üç dəfə Avropanın ən yaxşı yarışmasının finalına çıxan ilk Fransa klubu olublar. Onlar bu mövsüm, keçən mövsüm (2025) və 2020-ci ildə (2019/2020) finala çıxıblar. Qeyd etmək lazımdır ki, “Marsel” və “Reyms” hər biri iki dəfə Çempionlar Liqası və Avropa Kuboku finalına, “Monako” və “Sent-Etyen” isə hər biri bir dəfə bu mərhələyə çıxıblar.

Xatırladaq ki, “Arsenal” və PSJ turnirin qalibini 30 may şənbə günü keçiriləcək üz-üzə oyunda müəyyən edəcəklər. Komandalar Macarıstanın Budapeşt şəhərindəki “Puşkaş Arena”da oynayacaqlar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Benfika”nın futbolçusu FİFA-dan cəza alıb
07:10
Dünya futbolu

“Benfika”nın futbolçusu FİFA-dan cəza alıb

Canluka Prestianni ötən ilin noyabr ayında Argentina millisində debüt edib
PSJ ardıcıl iki dəfə Çempionlar Liqasını qazanan ikinci klub ola bilər
06:11
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl iki dəfə Çempionlar Liqasını qazanan ikinci klub ola bilər

Daha əvvəl yalnız “Real Madrid” titulunu qoruya bilib
“Arsenal” Mikel Artetaya yeni müqavilə təklif etməyə hazırlaşır
05:03
Dünya futbolu

“Arsenal” Mikel Artetaya yeni müqavilə təklif etməyə hazırlaşır

Artetanın klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin iyun ayına qədərdir
Luis Enrike üçüncü dəfə Çempionlar Liqası kubokunu qazana bilər
04:18
Dünya futbolu

Luis Enrike üçüncü dəfə Çempionlar Liqası kubokunu qazana bilər

Daha əvvəl yalnız məşqçilər Karlo Ançelotti, Bob Peysli, Zinəddin Zidan və Xosep Qvardiola oxşar uğura imza atıblar
Dembelenin qolu Çempionlar Liqasının yarımfinalları tarixində ən sürətli qollar arasındadır
03:14
Dünya futbolu

Dembelenin qolu Çempionlar Liqasının yarımfinalları tarixində ən sürətli qollar arasındadır

Bu qol Avropanın ən yaxşı klub yarışının yarımfinal tarixində üçüncü ən sürətli qol olub
“Bavariya” - PSJ matçının ən yaxşı oyunçusu açıqlanıb
02:02
Dünya futbolu

“Bavariya” - PSJ matçının ən yaxşı oyunçusu açıqlanıb

UEFA-nın texniki müşahidəçiləri Paçonun inamlı oyununu yüksək qiymətləndiriblər

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir