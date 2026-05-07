“Pari Sen-Jermen” Çempionlar Liqasının finalına yüksəldikdən sonra iki milli rekorda imza atıb

Fransanın PSJ klubu 2025/26 mövsümündə UEFA Çempionlar Liqasının finalına vəsiqə qazanaraq iki milli rekorda imza atıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu, “qırmızı-göylər”in yarımfinalda “Bavariya”nı ümumi hesabla (5:4, 1:1) məğlub etməsindən sonra mümkün olub.
Stat Fooball-a görə, PSJ ardıcıl iki mövsümdə Avropa Kuboku/Çempionlar Liqası finalına çıxan ilk Fransa komandasıdır. Bundan əlavə, parislilər üç dəfə Avropanın ən yaxşı yarışmasının finalına çıxan ilk Fransa klubu olublar. Onlar bu mövsüm, keçən mövsüm (2025) və 2020-ci ildə (2019/2020) finala çıxıblar. Qeyd etmək lazımdır ki, “Marsel” və “Reyms” hər biri iki dəfə Çempionlar Liqası və Avropa Kuboku finalına, “Monako” və “Sent-Etyen” isə hər biri bir dəfə bu mərhələyə çıxıblar.
Xatırladaq ki, “Arsenal” və PSJ turnirin qalibini 30 may şənbə günü keçiriləcək üz-üzə oyunda müəyyən edəcəklər. Komandalar Macarıstanın Budapeşt şəhərindəki “Puşkaş Arena”da oynayacaqlar.