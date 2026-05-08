Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” “Zirə” ilə üz-üzə

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 31-ci turunun oyunu “İmişli” “Zirə” arasında baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 16:30-da start götürəcək qarşılaşmanı Kamranbəy Rəhimov idarə edəcək.

“İmişli” 32 xalla turnir cədvəlinin doqquzuncu pilləsində yer alıb. 49 xala malik “Zirə” isə beşincidir.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 31-ci tur
8 may (cümə)
16:30. “İmişli”- “Zirə”
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Kamran Bayramov, Mirnihat Seyidov, Emin Əliyev
VAR: Rauf Cabarov
AVAR: Cəmil Quliyev
Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov
AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov
Quba OİK stadionu

Qeyd edək ki, tura mayın 10-da yekun vurulacaq.

