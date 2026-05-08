8 May 2026
AZ

Mourinyo klubdakı çətinliklərə baxmayaraq, “Reala rəhbərlik etməyə hazırdır

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 May 2026 07:12
286
Mourinyo klubdakı çətinliklərə baxmayaraq, “Reala rəhbərlik etməyə hazırdır

“Real Madrid”in keçmiş baş məşqçisi Joze Mourinyo “Los Blancos”un çətinliklərinə baxmayaraq, “kral klubu”na qayıtmağa hazırdır.

İdman.Biz bu barədə jurnalist Fabrizio Romanoya istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, Madrid komandasında birliyə hər zamankindən daha çox ehtiyac duyduqlarına dair inam artır. “Real Madrid” Mourinyonu bu birliyi bərpa edə biləcək şəxs kimi görür.

Daha əvvəl bir neçə media orqanı dünən keçirilən məşqdən sonra komandanın soyunma otağında yarımmüdafiəçilər Federiko Valverde və Orelyen Tçuameni arasında dava düşdüyünü bildirmişdi. Dava nəticəsində uruqvaylı oyunçu yerə yıxılıb və başı masaya dəyib. Valverde xəsarət alıb və xəstəxanaya aparılıb.

Portuqaliyalı məşqçi 2010-cu ildən 2013-cü ilə qədər İspaniya nəhəngini çalışdırıb. O, hazırda “Benfika”nı çalışdırır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Milan” Leon Qoretskanı azad agent kimi transfer edəcək
08:05
Dünya futbolu

“Milan” Leon Qoretskanı azad agent kimi transfer edəcək

Bu mövsüm 31 yaşlı Qoretska bütün yarışlarda 45 oyunda meydana çıxıb
“Liverpul” etirazlardan sonra bilet qiymətlərini artırmaqdan imtina edib
06:14
Dünya futbolu

“Liverpul” etirazlardan sonra bilet qiymətlərini artırmaqdan imtina edib

“Liverpul” planlarında dəyişiklik etdiyini açıqlayıb
“Goal” “Qızıl top”a namizəd olan 20 futbolçunun adını açıqlayıb
04:09
Dünya futbolu

“Goal” “Qızıl top”a namizəd olan 20 futbolçunun adını açıqlayıb

“Barselona” və İspaniya millisinin hücumçusu Lamin Yamal ikinci yerdədir
Valverde kəllə-beyin travması alıb - RƏSMİ AÇIQLAMA
03:17
Dünya futbolu

Valverde kəllə-beyin travması alıb - RƏSMİ AÇIQLAMA

Valverde mayın 10-da “Barselona” ilə La Liqanın 35-ci tur matçını buraxacaq
İspaniyadan 5 klub Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində iştirak edəcək
01:48
Dünya futbolu

İspaniyadan 5 klub Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində iştirak edəcək

Əlavə yeri İspaniyaya “Rayo Valyekano” qazandırıb
Avropanın hər üç əsas klub titulu İngiltərəyə gedə bilər
01:37
Dünya futbolu

Avropanın hər üç əsas klub titulu İngiltərəyə gedə bilər

İngiltərə klubları hər üç finala adlarını yazdırmağı bacarıblar

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
“Neftçi” qələbə qazanaraq turnir cədvəlində “Zirə”ni keçib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 May 17:49
Futbol

“Neftçi” qələbə qazanaraq turnir cədvəlində “Zirə”ni keçib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” ən yaxşı halda çempionatda 11-ci yerə yüksələ bilər