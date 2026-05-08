8 May 2026
AZ

“Liverpul” etirazlardan sonra bilet qiymətlərini artırmaqdan imtina edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 May 2026 06:14
119
“Liverpul” etirazlardan sonra bilet qiymətlərini artırmaqdan imtina edib

“Liverpul” qarşıdakı illərdə ev oyunları üçün bilet qiymətlərini artırmaq planında dəyişiklik etdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, klub daha əvvəl gələn mövsümdən etibarən bilet qiymətlərini 3% artırmaq, 2027/28 və 2028/29 mövsümləri üçün isə inflyasiya ilə əlaqəli əlavə artımlar planlaşdırdığını açıqlamışdı. Bu qərar “Liverpul” azarkeşlərinin etirazlarına səbəb olmuşdu.

“Liverpul” planlarında dəyişiklik etdiyini açıqlayıb: planlaşdırıldığı kimi, qiymətlər 2026/27 mövsümü üçün 3% artırılacaq, lakin 2027/28 mövsümü üçün qiymətlər dondurulacaq. Əlavə planlar “Liverpul” Azarkeşlər Şurası ilə müzakirə olunacaq

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Goal” “Qızıl top”a namizəd olan 20 futbolçunun adını açıqlayıb
04:09
Dünya futbolu

“Goal” “Qızıl top”a namizəd olan 20 futbolçunun adını açıqlayıb

“Barselona” və İspaniya millisinin hücumçusu Lamin Yamal ikinci yerdədir
Valverde kəllə-beyin travması alıb - RƏSMİ AÇIQLAMA
03:17
Dünya futbolu

Valverde kəllə-beyin travması alıb - RƏSMİ AÇIQLAMA

Valverde mayın 10-da “Barselona” ilə La Liqanın 35-ci tur matçını buraxacaq
İspaniyadan 5 klub Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində iştirak edəcək
01:48
Dünya futbolu

İspaniyadan 5 klub Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində iştirak edəcək

Əlavə yeri İspaniyaya “Rayo Valyekano” qazandırıb
Avropanın hər üç əsas klub titulu İngiltərəyə gedə bilər
01:37
Dünya futbolu

Avropanın hər üç əsas klub titulu İngiltərəyə gedə bilər

İngiltərə klubları hər üç finala adlarını yazdırmağı bacarıblar
Unai Emeri baş məşqçi kimi rekordunu təzələyib
01:25
Dünya futbolu

Unai Emeri baş məşqçi kimi rekordunu təzələyib

Baş məşqçi kimi Emeri dörd dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
UEFA Avropa Liqası: “Aston Villa” darmadağınla adını finala yazdırdı
01:14
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Aston Villa” darmadağınla adını finala yazdırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Final oyunu mayın 20-də İstanbulda təşkil olunacaq

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
“Neftçi” qələbə qazanaraq turnir cədvəlində “Zirə”ni keçib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 May 17:49
Futbol

“Neftçi” qələbə qazanaraq turnir cədvəlində “Zirə”ni keçib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” ən yaxşı halda çempionatda 11-ci yerə yüksələ bilər