İspaniyadan 5 klub Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində iştirak edəcək

İspaniya UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində beşinci yeri qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, İspaniya komandası Avropanın ən yaxşı klub yarışının finalında əlavə yeri “Rayo Valyekano” komandasının UEFA Konfrans Liqasının yarımfinalının ikinci oyununda “Strasburq” üzərində 1:0 hesablı qələbəsi sayəsində qazanıb.
Xatırladaq ki, Çempionlar Liqasının 36 komandaya qədər genişlənməsindən bəri, əsas mərhələdə iki əlavə yer əvvəlki mövsümdə UEFA əmsal cədvəlində ən çox xal qazanan klublara verilib. İngiltərə daha əvvəl Çempionlar Liqasında əlavə bir yer qazanmışdı.
İspaniya liqasının bitməsinə dörd tur qalmış La Liqada ilk dördlüyə “Barselona” (88 xal), “Real Madrid” (77), “Vilyarreal” (68) və “Atletiko Madrid” (63) daxildir. “Betis” 53 xalla beşincidir. “Selta Viqo” isə 47 xalla altıncı yerdədir.