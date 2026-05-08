Antonio Konte “Napoli”dən getmək üzrədir

“Napoli”nin baş məşqçisi Antonio Konte tezliklə klub prezidenti Aurelio De Laurentis ilə görüşəcək.
İdman.Biz bu barədə “Il Mattino”ya istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, Konte idman şöbəsində baş məşqçiyə tam etibar da daxil olmaqla, şərtləri yerinə yetirilməsə, mövsümün sonunda komandadan ayrılmaq niyyətindədir. Konte güzəştə getmək istəmir, lakin “Napoli”də qalmaq istəyir.
Klub rəhbərliyi də öz növbəsində heyəti əhəmiyyətli dərəcədə yeniləməyi planlaşdırır. Bundan əlavə, De Laurentis klubun cari mövsümün sonunda Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanacağını və qrup mərhələsini keçəcəyini gözləyir.
Konte 2024-cü ildən “Napoli”yə başçılıq edir. Cari Seriya A mövsümünün sonuna üç oyun qalmış “Napoli” 70 xalla turnir cədvəlində “Milan”dan (67), “Yuventus”dan (65) və “Roma”dan (64) irəlidə olaraq ikinci yerdədir.