“Liverpul” yayda dörd yarımmüdafiəçi ala bilər

“Liverpul” bu yay yarımmüdafiə xəttini aktiv şəkildə gücləndirməyi planlaşdırır.
İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, klub transfer edə biləcəyi dörd oyunçunun siyahısını tərtib edib.
Mənbənin məlumatına görə, “Kristal Palas”ın oyunçusu Adam Uorton mersisaydlıların siyahısında yüksək yerdə qalır. “Qartallar”ın qiyməti “Liverpul”un gözləntilərinə uyğun gələrsə, danışıqlar davam edə bilər.
“Qırmızılar” həmçinin “Monako”nun oyunçusu Lamin Kamara və “Lans”ın oyunçusu Mamadu Sanqareni də izləyir.
“Liverpul” “Brayton”un yarımmüdafiəçisi Karlos Balebanı yüksək qiymətləndirir. Onun 92,5 milyon avroluq tələb olunan qiyməti potensial transferə mane ola bilər. “Qırmızılar” bu rəqəmi çox yüksək hesab edirlər, çünki onlar yayda bir neçə mövqeyi gücləndirməyə çalışırlar.