8 May 2026
AZ

Kasado “Real”la oyun barədə: “Əsas məsələ qələbədir”

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 May 2026 23:14
157
Kasado “Real”la oyun barədə: “Əsas məsələ qələbədir”

“Barselona”nın yarımmüdafiəçisi Mark Kasado İspaniya çempionatının 35-ci turunun mayın 10-da keçiriləcək “Real Madrid”lə oyunu ilə bağlı gözləntilərini bölüşüb.

İdman.Biz bildirir ki, qələbə və ya heç-heçə halında, “blauqrana” La Liqa çempionu olacaq.

“Məşqçinin dediyi kimi, əsas məsələ qələbədir. Harada, nə vaxt və ya necə olmasının fərqi yoxdur. Amma həm komanda, həm də azarkeşlər üçün evdə, azarkeşlərimizlə birlikdə “Real Madrid” üzərində qələbənin xüsusi bir şey olacağı aydındır. Bu, möhtəşəm olardı”, - Kasado deyib.

La Liqanın 34 oyunundan sonra “Barselona” 88 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Real Madrid” isə 77 xalla ikinci yerdədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Liverpul” yayda dörd yarımmüdafiəçi ala bilər
7 May 23:45
Dünya futbolu

“Liverpul” yayda dörd yarımmüdafiəçi ala bilər

“Kristal Palas”ın oyunçusu Adam Uorton mersisaydlıların siyahısında yüksək yerdə qalır
“Real” Valverde - Tçuameni davası ilə bağlı açıqlama yayıb
7 May 23:30
Dünya futbolu

“Real” Valverde - Tçuameni davası ilə bağlı açıqlama yayıb

Valverde ilə Tçuameni arasında mayın 6-dakı məşq zamanı söz mübahisəsi başlayıb
Kimmix “Bavariya” barədə: “Bu, bizim ən yaxşı mövsümümüz idi”
7 May 22:59
Dünya futbolu

Kimmix “Bavariya” barədə: “Bu, bizim ən yaxşı mövsümümüz idi”

Bundan əvvəl “Bavariya” Almaniya çempionluğunu qazanıb
Şakira DÇ-2026 üçün mahnı təqdim edib
7 May 22:44
Dünya futbolu

Şakira DÇ-2026 üçün mahnı təqdim edib - VİDEO

DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində keçiriləcək
Valverde Tçuameni ilə davadan sonra yaddaşını itirib
7 May 22:30
Dünya futbolu

Valverde Tçuameni ilə davadan sonra yaddaşını itirib

Hadisə “Los Blancos”un soyunma otağında baş verib
“Brayton” baş məşqçi ilə müqavilənin uzadıldığını elan edib
7 May 22:01
Dünya futbolu

“Brayton” baş məşqçi ilə müqavilənin uzadıldığını elan edib

“Brayton” 50 xalla turnir cədvəlində səkkizinci yerdədir

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
“Neftçi” qələbə qazanaraq turnir cədvəlində “Zirə”ni keçib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 May 17:49
Futbol

“Neftçi” qələbə qazanaraq turnir cədvəlində “Zirə”ni keçib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” ən yaxşı halda çempionatda 11-ci yerə yüksələ bilər