Kimmix “Bavariya” barədə: “Bu, bizim ən yaxşı mövsümümüz idi”

“Bavariya”nın yarımmüdafiəçisi Coşua Kimmix Çempionlar Liqasının yarımfinalında PSJ-yə məğlubiyyətdən (ümumi hesabla 5:6) sonra komandasının mövsümü dəyərləndirib.
İdman.Biz bildirir ki, bundan əvvəl “Bavariya” Almaniya çempionluğunu qazanaraq bir mövsümdə qol vurma rekordunu qırmışdı və həmçinin Almaniya Kubokunun finalına yüksəlmişdi.
Jurnalist Fabrizio Romano Kimmixin X sosial media saytında dediyi kimi, “Klubda keçirdiyim 11 il ərzində bu, ən yaxşı mövsümümüz idi - hətta trebl qazandığımız mövsümdən də yaxşı. Mövsümün yarısında çox yaxşı oynamadıq, amma ikinci hissədə vəziyyəti dəyişdirdik. Lakin mövsüm ərzində ardıcıllıq baxımından heç vaxt belə bir şey görməmişəm”.