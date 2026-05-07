“Brayton” baş məşqçi ilə müqavilənin uzadıldığını elan edib

7 May 2026 22:01
“Brayton”un baş məşqçisi Fabian Hürtseler İngiltərə klubu ilə müqaviləsini 2029-cu ilə qədər uzadıb.

İdman.Biz bildirir ki, Premyer Liqanın 35 oyunundan sonra “Brayton” 50 xalla turnir cədvəlində səkkizinci yerdədir.

“Bu klubda işləməkdən və bu şəhərdə yaşamaqdan həqiqətən zövq alıram və bu yeni müqaviləni razılaşdırdığımıza görə çox şadam. Klubdan belə uzunmüddətli öhdəlik almaqdan şərəf duyuram və bu, ortaq uzunmüddətli vizyonumuzu reallaşdırmaqda uğur qazanmaq istəyimi daha da gücləndirir.

Əvvəldən biz həmişə kimlik qurmağa, komandanı inkişaf etdirməyə, mövcud vəziyyətə meydan oxumağa və standartlarımızı hər gün yüksəltməyə diqqət yetirmişik. O vaxtdan bəri əldə etdiklərimizlə fəxr edirəm və qarşıda nələrin gözlədiyinə daha çox həyəcanlıyam”, - deyə Hürtseler “Brayton”un rəsmi saytına bildirib.

