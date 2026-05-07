“Real”in iki oyunçusunun valideynləri Pereslə əlaqə saxlayıblar

İki “Real Madrid” oyunçusunun valideynləri oğullarının kifayət qədər oyun vaxtı almamasından narahatlıqlarını bildirmək üçün birbaşa klub prezidenti Florentino Pereslə əlaqə saxlayıblar.
İdman.Biz bunu COPE-yə istinadən bildirir.
Qeyd olunur ki, bu hadisə ailələrin oyunçulara təsirini, eləcə də Madrid klubunda davam edən gərginliyi vurğulayır.
Daha əvvəl “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Federiko Valverdenin komanda yoldaşı Orelyen Tçuameni ilə dava etdikdən sonra xəstəxanaya yerləşdirildiyi bildirilmişdi. Həmçinin, “Los Blancos”un ən azı altı oyunçusunun baş məşqçi Alvaro Arbeloa ilə ünsiyyətini dayandırdığı və bəzilərinin artıq bir-biri ilə danışmadığı barədə məlumatlar yayılıb.