7 May 2026
AZ

“Real”in iki oyunçusunun valideynləri Pereslə əlaqə saxlayıblar

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 May 2026 21:15
177
“Real”in iki oyunçusunun valideynləri Pereslə əlaqə saxlayıblar

İki “Real Madrid” oyunçusunun valideynləri oğullarının kifayət qədər oyun vaxtı almamasından narahatlıqlarını bildirmək üçün birbaşa klub prezidenti Florentino Pereslə əlaqə saxlayıblar.

İdman.Biz bunu COPE-yə istinadən bildirir.

Qeyd olunur ki, bu hadisə ailələrin oyunçulara təsirini, eləcə də Madrid klubunda davam edən gərginliyi vurğulayır.

Daha əvvəl “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Federiko Valverdenin komanda yoldaşı Orelyen Tçuameni ilə dava etdikdən sonra xəstəxanaya yerləşdirildiyi bildirilmişdi. Həmçinin, “Los Blancos”un ən azı altı oyunçusunun baş məşqçi Alvaro Arbeloa ilə ünsiyyətini dayandırdığı və bəzilərinin artıq bir-biri ilə danışmadığı barədə məlumatlar yayılıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Valverde Tçuameni ilə davadan sonra yaddaşını itirib
22:30
Dünya futbolu

Valverde Tçuameni ilə davadan sonra yaddaşını itirib

Hadisə “Los Blancos”un soyunma otağında baş verib
“Brayton” baş məşqçi ilə müqavilənin uzadıldığını elan edib
22:01
Dünya futbolu

“Brayton” baş məşqçi ilə müqavilənin uzadıldığını elan edib

“Brayton” 50 xalla turnir cədvəlində səkkizinci yerdədir
Tramp dünya çempionatının oyunlarına biletlərin qiymətindən narazıdır
21:46
Dünya futbolu

Tramp dünya çempionatının oyunlarına biletlərin qiymətindən narazıdır

ABŞ-Paraqvay matçı üçün ilkin minimum bilet qiyməti 1120 dollardır
Kvaratsxeliya, Dembele və Saka Çempionlar Liqasının həftənin komandasında
20:45
Dünya futbolu

Kvaratsxeliya, Dembele və Saka Çempionlar Liqasının həftənin komandasında

Builki yarışın finalı Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da keçiriləcək
Valverdeylə Tçuameninin davasının detalları məlum olub
20:11
Dünya futbolu

Valverdeylə Tçuameninin davasının detalları məlum olub

Uruqvaylı oyunçu xəstəxanaya aparılıb
Rays Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur
19:55
Dünya futbolu

Rays Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur

“Arsenal”ın yarımmüdafiəçisi PSJ-nin müdafiəçisi Vilyan Paçodan üstün olub

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
“Neftçi” qələbə qazanaraq turnir cədvəlində “Zirə”ni keçib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 May 17:49
Futbol

“Neftçi” qələbə qazanaraq turnir cədvəlində “Zirə”ni keçib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” ən yaxşı halda çempionatda 11-ci yerə yüksələ bilər